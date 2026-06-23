Una adolescente es buscada de manera intensa en la provincia de Córdoba desde hace tres días luego de que se retire sin autorización de una residencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF).
Córdoba: buscan a una adolescente de 15 años desaparecida
Morena Emma Gatica se retiró el sábado pasado de una residencia de la SeNAF en la capital provincial y no regresó. El Ministerio Público Fiscal solicita colaboración a la comunidad para hallarla.
Morena Emma Gatica tiene 15 años y fue vista por última vez el sábado 20 de junio por la tarde cuando se fue sin permiso de la Residencia Felisa Soaje, ubicada en la calle Alejandro Aguado 744, en el barrio General Bustos, indica el comunicado del Ministerio Público Fiscal provincial.
La Fiscalía de Instrucción 13 (ex distrito 3 turno 7), y con la autorización de la SENAF, pide colaboración para dar con el paradero de Gatica.
Conforme a la información aportada, la menor mide cerca de 1,60 cm, es muy delgada, de tez morocha y cabello lacio largo negro con un flequillo recto, pero suele tenerlo atado en un rodete, tiene los ojos negros y un arito en la nariz como un puntito en el lado derecho de la nariz. No tiene tatuajes ni cicatrices visibles.
En el momento de irse vestía una campera inflable negra, un jean azul chupín y zapatillas negras. Se fue con lo que tenía puesto y no llevaba dinero, ni tarjeta de colectivo, tampoco celular, ni documentación personal.
Toda información puede ser aportada en la UJ 13 Diagonal Ica, esquina Santiso y Moscoso, barrio Residencial América. Teléfono: 4336030 – 4481016 Int. 34241.