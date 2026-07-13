Un niño de 8 años fue encontrado muerto en una vivienda de la localidad misionera de Puerto Santa Ana, mientras que su madre permanece internada con custodia policial tras ser hallada con lesiones.
Encontraron muerto a un nene en Misiones y su madre permanece internada con custodia policial
El hecho ocurrió en la localidad de Puerto Santa Ana, departamento Candelaria. Sospechan que la mujer mató al niño, identificado como Ilan Mareco Vázquez, y luego intentó suicidarse.
Fuentes policiales informaron que el operativo comenzó cerca de las 10 de este lunes tras un llamado recibido al 911, por lo que las autoridades concurrieron hasta el domicilio, en el barrio Nueva Ciudad del Este, donde constataron el deceso de Ilan Mareco Vázquez.
En la misma habitación encontraron a su mamá, una joven de 30 años, con heridas autoinflingidas, por lo que recibió atención por parte de Salud Pública y fue derivada al Hospital de Santa Ana, aunque luego la trasladaron al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, nosocomio en el que estaba internada bajo custodia policial por disposición judicial.
Además, la Justicia preservó la escena para el trabajo de la División Policía Científica, el médico policial y los peritos que intervienen en la causa, al tiempo que se toman testimonios que sean de importancia para la reconstrucción del suceso.
Realizarán la autopsia
Los investigadores incorporaron al expediente distintos antecedentes policiales vinculados al entorno familiar del menor, mientras que se aguardan los resultados de la autopsia y demás pericias para esclarecer lo ocurrido.
Homicidio seguido de suicidio
El caso fue caratulado como homicidio seguido de suicidio y se espera que evolucione la salud de la madre para que preste declaración.