La jornada de este miércoles 22 de julio comenzó con varias cuestiones que los santafesinos deben tener en cuenta antes de salir de casa. El clima se presenta fresco y con cielo cubierto, mientras que distintas obras generan cortes, reducciones de calzada y modificaciones en los recorridos del transporte público. A esto se suman cortes programados de energía eléctrica en barrios de Santa Fe y sectores de Recreo.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 22 de julio
En menos de cinco minutos, toda la información necesaria para organizar la jornada: cómo estará el tiempo, qué calles conviene evitar, dónde habrá interrupciones del servicio eléctrico y quiénes cobran hoy sus prestaciones de ANSES.
Por eso, antes de salir, conviene revisar el recorrido previsto y calcular algunos minutos adicionales si el destino está ubicado en zonas afectadas por obras. También es importante prestar atención a los horarios de los cortes de luz y tener en cuenta que quienes reciben determinadas prestaciones de ANSES tienen pagos previstos para este miércoles.
Clima: una mañana fresca, cielo cubierto y posibilidad de lluvias aisladas
Santa Fe amaneció este miércoles con 11,1°C, cielo cubierto y una humedad del 92%. El viento soplaba del sector sur a 23 km/h, mientras que la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
El pronóstico anticipa una jornada fresca, con una temperatura máxima estimada en 13°C. Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, por lo que pueden registrarse lluvias aisladas y ocasionales.
Durante la tarde se espera que el cielo continúe mayormente nublado, mientras que por la noche se mantendendrán condiciones similares. La temperatura se ubicará alrededor de los 13°C.
El viento también cambiará de intensidad. Durante la mañana soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde y la noche rotará al este y se ubicará entre los 7 y 12 km/h.
Para los próximos días, el pronóstico marca un gradual ascenso de las temperaturas. El jueves se esperan entre 10°C y 15°C; el viernes, entre 13°C y 20°C; y el sábado, entre 9°C y 20°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La recomendación es salir con abrigo, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Aunque la temperatura máxima será de 13°C, la humedad elevada y el viento pueden generar una sensación de mayor frescura. Si vas a permanecer varias horas fuera de casa, también conviene llevar un paraguas por la posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana.
Tránsito: calles con cortes, obras y cambios en recorridos de colectivos
La circulación en la ciudad presenta este miércoles distintos inconvenientes vinculados principalmente con obras de ASSA, trabajos municipales y un socavón. Antes de salir, quienes circulen por la zona céntrica y otros sectores afectados deberán prestar atención a las restricciones.
Entre los cortes por intervenciones en la vía pública se encuentran:
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent, por obras de ASSA.
Avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, por obras de ASSA y un socavón.
Dr. Zavalla, acceso a la rotonda del Club Atlético Colón. No se podrá acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. La avenida J.J. Paso queda liberada.
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras, de 7 a 17, por obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y Estévez Boero, en barrio El Pozo.
En la intersección de 25 de Mayo con avenida General López se permitirá el giro a la derecha sobre General López.
También habrá reducciones de calzada en Francia y bulevar Pellegrini, Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, Urquiza y bulevar Pellegrini, 25 de Mayo y bulevar Pellegrini, y Luis Jiménez de Asúa entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martínez.
En barrio El Pozo también se mantiene la reducción de calzada en Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero.
Si vas a circular por estos sectores, la recomendación es evitar las calles afectadas y utilizar vías alternativas. Quienes tengan que atravesar el centro deberán prever demoras adicionales.
Cambios en los recorridos de colectivos
Las obras también modifican algunos recorridos del transporte público.
La línea 16, en su recorrido de ida, circula por San Jerónimo, 3 de Febrero y 4 de Enero para luego retomar su recorrido habitual, debido a la intervención en Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
En barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 presentan modificaciones en distintos sentidos debido a las obras en Alejandro Greca. Los recorridos utilizan calles como Asúa, Rector Cortés Pla, Estévez Boero, Leloir y Laureano Maradona antes de retomar sus trayectos habituales.
Si viajás hacia Santo Tomé: prestá especial atención al acceso a Dr. Zavalla en la zona de la rotonda del Club Atlético Colón, ya que no se podrá ingresar desde Santo Tomé. Como alternativa, la avenida J.J. Paso queda liberada.
Si entrás al centro: evitá, en lo posible, los sectores de Francia, General López, Entre Ríos y sus inmediaciones por las obras y reducciones de calzada.
Si viajás hacia barrio El Pozo: tené en cuenta las intervenciones sobre Alejandro Greca y las modificaciones que afectan a las líneas 2 y 9.
La información disponible en el material consultado no detalla inconvenientes específicos para el Puente Carretero, Circunvalación, Ruta Nacional 11, Ruta Nacional 168 ni la Autopista Santa Fe-Rosario. Por lo tanto, no se incorporan datos sobre esas vías que no hayan sido verificados en la información proporcionada.
Cortes de luz: las zonas de Santa Fe y Recreo que tendrán interrupciones
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) programó trabajos de mantenimiento y mejoras para este miércoles, con interrupciones temporarias del suministro eléctrico en distintos sectores.
En Santa Fe, los cortes previstos son:
De 8 a 10: avenida Blas Parera, Azcuénaga, Lehmann y Beruti.
De 8 a 12: Azopardo, Alsina, Callejón Aguirre y Callejón Funes.
De 8 a 12: Cochabamba, Saavedra, Gutiérrez y Mariano Comas.
De 8.30 a 12.30: Ruta Nacional 168, Guaraníes, Corondas hasta el terraplén este, en La Guardia.
De 9 a 13: JM Zuviria, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y avenida Circunvalación.
De 10 a 12: Larrea, Beruti, Chiclana y Diagonal Santa Fe.
De 12 a 14: Ayacucho, B. de Irigoyen, Larrea y Europa.
De 12 a 14: Ayacucho, Azcuénaga, S. Bayo y Lehmann.
En Recreo, las interrupciones están previstas de 12 a 15 en dos sectores:
Por I. Crespo entre Salvador del Carril y San Juan.
Por San Juan entre Crespo y Alberdi.
Si tu domicilio se encuentra dentro de alguna de estas zonas, conviene anticipar tareas que requieran electricidad y desconectar equipos sensibles durante la interrupción.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 22 de julio
Este miércoles 22 de julio, según el calendario de pagos incluido en la información proporcionada, cobran los beneficiarios cuyos documentos terminan en 9.
El cronograma informado alcanza a:
Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminado en 9.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 9.
Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 9.
Para las jubilaciones y pensiones mínimas, la información proporcionada señala un haber mínimo de $411.989, más un bono de $70.000, con un total de $481.989.
Quienes necesiten verificar una prestación diferente o consultar el detalle correspondiente a su situación particular pueden hacerlo a través de mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
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La jornada también estará marcada por las obras que afectan la circulación y el transporte público. Las intervenciones de ASSA y municipales concentran buena parte de los inconvenientes registrados durante las primeras horas del día.
Para quienes deban movilizarse en vehículo particular, la principal recomendación es revisar el recorrido antes de salir y evitar las zonas donde hay cortes totales o reducciones de calzada.
En el caso del transporte público, conviene prestar atención a los cambios de recorrido de las líneas 2, 9 y 16.
En cuanto a las rutas y los principales corredores regionales, la información suministrada para esta nota no permite confirmar el estado actualizado del Puente Carretero, Ruta Nacional 11, Ruta Nacional 168, Circunvalación ni la Autopista Santa Fe-Rosario. Por eso, antes de realizar un viaje fuera de la ciudad, se recomienda consultar los canales oficiales de tránsito y vialidad.
Antes de salir: el checklist para organizar tu día
Antes de salir de casa este miércoles, tené en cuenta:
✅ Clima: fresco, cielo cubierto y posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana.
✅ Abrigo: sí, especialmente durante las primeras horas.
✅ Tránsito: hay cortes y reducciones de calzada por obras en distintos sectores.
✅ Colectivos: las líneas 2, 9 y 16 tienen modificaciones de recorrido.
✅ Cortes de luz: hay interrupciones programadas en Santa Fe y Recreo.
✅ Agua: hay obras de ASSA que afectan la circulación; no se informaron cortes generales confirmados en el material disponible.
✅ ANSES: cobran jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo, con DNI terminado en 9, según el cronograma informado.
✅ PAMI: no se informaron novedades específicas para este miércoles en el material disponible.
✅ Qué llevar: abrigo y, por precaución, paraguas.
✅ Qué evitar: las calles afectadas por cortes y obras, especialmente en las zonas de General López, Francia, Entre Ríos, Domingo Silva y barrio El Pozo.
✅ Recomendación del día: si tenés que atravesar zonas intervenidas, salí con tiempo y consultá el estado del tránsito antes de emprender el viaje.