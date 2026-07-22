Con la participación de expertos en urbanismo, referentes de instituciones, vecinalistas y autoridades políticas, se realizó en el Hall de la Legislatura de Santa Fe la primera asamblea ciudadana por la Plaza Italia, un encuentro participativo que sirvió para intercambiar aportes sobre cómo se redefinirá este espacio público de la capital.
Plaza Italia: en octubre estaría listo el informe que definirá su destino como espacio público
Se realizó en la Legislatura un espacio de diálogo con vecinos e instituciones. Participaron vecinalistas, expertos y autoridades políticas. Buscan crear un gran corredor de paseo público que uniría los edificios de los tres poderes del Estado.
Como adelantó oportunamente El Litoral en esta nota, la Plaza Italia -ubicada frente a la Legislatura provincial- transita un proceso de recuperación para volver a convertirse en un espacio público abierto y de uso libre para los vecinos. Actualmente, el sector de estacionamiento (dársenas) es utilizado por legisladores provinciales y demás empleados.
Con este proyecto, de las casi 100 dársenas disponibles se dejarían sólo unas 40; el resto del predio se transformarían en una plaza con áreas verdes, lugares de descanso, juegos infantiles y todo el mobiliario urbano necesario, además de un espacio institucional con tres mástiles para las banderas nacional, provincial y municipal.
También se había mencionado inicialmente la posibilidad de construir un manda-peatón sobre calle 4 de Enero para priorizar la circulación peatonal hacia el Museo Rosa Galisteo y mejorar la conexión con el entorno urbano.
En el barrio Sur está la Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia, con lo cual la posibilidad es crear un gran corredor público entre esos edificios.
30 cuadras, casi 7 mil personas
El intendente de Santa Fe capital, Juan Pablo Poletti, adelantó a El Litoral que el documento central con todos los aportes reunidos “estaría culminado en octubre próximo”.
Ese documento central será entregado al Colegio de Arquitectos: “Los expertos harán las bases del concurso de ideas. Y si todo sale bien, dentro de los plazos previstos creemos que para octubre ya podremos estar haciendo la apertura de sobres para iniciar las obras de puesta en valor”, se entusiasmó el mandatario.
Luego aludió al paseo ampliado que uniría los tres poderes del Estado. “En estas 30 cuadras que unen la Legislatura con Casa de Gobierno viven 6.700 personas, de las cuales el 17% son mayores de 65 años. Contar con datos concretos es fundamental para saber que tipo de uso le vamos a dar a esta plaza, siempre junto a los vecinos”.
Todo será un insumo valioso que tendrá el Colegio de Arquitectos para determinar las bases del concurso de ideas, adujo luego. “Además, fuimos a dos escuelas primarias para hablar con los niños y niñas de Santa Fe, y que ellos mismos nos digan qué tipo de plaza quieren. También tenemos los aportes de las universidades”, agregó.
“Nave insignia”
Después del documento central vendrán, como se dijo, las obras a ejecutar. “La intención es que antes de que termine la actual gestión provincial podamos entregar este espacio público para el disfrute de todos los vecinos de Santa Fe y de quienes visiten la capital provincial”, declaró a la prensa el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig.
Luego aludió a la posibilidad lograr un gran paseo que conecte los edificios de los tres poderes del Estado: “Es una idea superadora contar con un paseo público que jerarquice nada más y nada menos que nuestra capital, donde tienen sede administrativa de los poderes estatales: es nuestra nave insignia”, resaltó el radical.
Para la diputada socialista Clara García, la mejor manera de planificar una ciudad es hacerlo “de forma democrática y consensuada. La participación del Colegio de Arquitectos, universidades, de la colectividad italiana, los clubes, de la vecinal (de barrio Sur) es muy valioso”, ponderó.
El proyecto como el de la Plaza Italia y todo el corredor de paseo público proyectado implicarán “transformaciones urbanas de enorme impacto; por la cultura, está el Museo Rosa Galisteo, que están remodelación, lo mismo que el Parque del Sur. Toda esta zona tendrá el brillo que se merece”, manifestó García.
“Se terminan los privilegios”
A su turno el diputado provincial, José Corral, expresó que la Plaza Italia “vuelve a los vecinos. Y me pone muy contento que esto lleve a que se terminen los privilegios. Los legisladores vamos a venir a trabajar a la Legislatura, pagaremos el SEOM, como cualquier vecino”, aludiendo a que ya no habrá dársenas libres.
“Esto ya no será un estacionamiento, sino una plaza para uso de todos los vecinos, que se lo apropiarán como espacio público. Se pondrá en valor como otros tantos lugares de la ciudad. Ojalá se concrete el paseo que una los Tribunales y su nuevo edificio con la Legislatura y la Plaza de Mayo. Tenemos grandes expectativas”, enfatizó.
“Legado aggiornado al presente”
Tras todo el trabajo previo, se buscará que la transformación de la Plaza Italia “sea un legado que quede en el tiempo; que ese legado busque recoger la historia de este espacio con relación a la valiosa inmigración italiana, pero que se aggiorne al presente y que mire el futuro”, dijo luego el senador por La Capital, Julio Garibaldi.
“Ojalá que los vecinos que pasamos por acá todos los días no nos acostumbremos sólo a ver la imagen del presente, sino que miremos principalmente algo muy distinto y mejor, para vivirlo y aprovecharlo hacia adelante”, concluyó.