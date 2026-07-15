Primeros avances

Impulsan el plan de entornos ribereños urbanos en Santa Fe: punto por punto, en qué consiste

Se trata de un proyecto que identifica ocho áreas ribereñas en toda la capital. Allí, se proyectan intervenciones que apuntan a revalorizar la relación entre los santafesinos y el entorno natural. Hubo reuniones de la comisión especial.