La naturaleza sorprende

Cuáles son esas llamativas aves que han llegado a los parques y las plazas de la ciudad de Santa Fe

Tienen el pico largo al igual que las patas, el plumaje negro y a veces tornasolado. Es muy poco frecuente verlas dentro de la ciudad: viven en zonas de humedales. Vinieron a alimentarse de insectos y otros “bichos”. La última lluvia ayudó.