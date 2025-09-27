Sólo hay que levantar la vista...

El cielo de Santa Fe ya regala un espectáculo natural y fascinante: llegaron las golondrinas

La primavera trajo a estas incansables viajeras, que han recorrido más de 8 mil kilómetros desde Centroamérica en busca de calor y alimento, que son los insectos voladores. Están anidando. Ya se las puede ver en la ciudad.