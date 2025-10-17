Crean un programa para que el Riacho Santa Fe sea un corredor turístico y patrimonial: en qué consiste
El objetivo: recuperar, revalorizar y “proteger integralmente” el ecosistema de ese cauce de agua, su historia fundacional y su potencial como polo de desarrollo turístico sostenible. El río como identidad histórica de la ciudad.
El Riacho Santa Fe desde el drone de El Litoral. De fondo, la ciudad. Crédito: Fernando Nicola
El Concejo de Santa Fe sancionó una ordenanza por la cual dispuso la creación del Programa “Riacho Santa Fe: Corredor Turístico, Natural, Histórico y Patrimonial”. Este cauce ha acompañado de lleno el progreso de la ciudad capital: son 12 kilómetros de agua, en paralelo a la Ruta 168. Allí, los antiguos buques de carga llegaban a vela.
Como contó El Litoral en una crónica, a fines del siglo XIX, cuando el Canal de Acceso al Puerto desde el río Paraná no existía, “veleros ultramarinos ingresaban a la ciudad a través del riacho Santa Fe para traer mercadería. Y cuando no había viento que los impulse eran remolcados por caballos desde ambas orillas mediante la sirga”. Hoy, está ciertamente caído en el olvido.
Con la sanción de esta norma -idea que nació en el Concejo Mayor- la intención del Legislativo local fue “recuperar, revalorizar y proteger integralmente el ecosistema del Riacho Santa Fe, su confluencia con la Laguna Setúbal y su invaluable historia fundacional”.
Pero también, amplificar “su potencial como polo de desarrollo turístico sostenible, educativo, deportivo, recreativo y de conservación ambiental, articulando la riqueza natural de sus márgenes con la identidad histórica de la ciudad”.
Objetivos
Este programa tendrá como objetivos “revalorizar el Riacho Santa Fe como patrimonio histórico y cultural”, lo cual demandaría “poner en valor el camino fluvial por el que los fundadores de Santa Fe se trasladaron desde Santa Fe la Vieja hasta su ubicación actual”, dice la norma, cuya autoría es de la edila Cecilia Battistutti y el Sr. Rubén Loinaz.
Las embarcaciones en el cauce de agua, durante la bajante de 2021. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Respecto de la recuperación y preservación documental, se pretende “identificar, ordenar, catalogar y digitalizar documentos, mapas, registros orales y todo material histórico relacionado con el Riacho Santa Fe y su entorno, garantizando su preservación y accesibilidad para la investigación y divulgación”.
Otra de las metas será “fomentar el conocimiento profundo y la apropiación ciudadana de este trayecto como parte esencial de la historia fundacional, la biodiversidad local y la identidad cultural local”.
Polo turístico
Otro de los objetivos centrales será el impulso al turismo sostenible y de actividades recreativas, lo que implicaría “un modelo de turismo educativo, deportivo, cultural, natural y comunitario, mediante la creación de circuitos guiados temáticos (históricos, ecológicos, de avistaje de aves)”.
También, el desarrollo de actividades recreativas -remo, canotaje, kayak, senderismo, ciclismo, pesca recreativa y deportiva-; la implementación de señalética inteligente -códigos QR con información interactiva y multilingüe- y la promoción de un uso “responsable y respetuoso del entorno”.
Finalmente, se alude a la jerarquización ambiental, paisajística y patrimonial del riacho, abarcando tanto la costa de Vuelta del Paraguayo como el margen lindante con la Ruta N°168.
2018, hallazgo de El Litoral. Con la bajante apareció el barco hundido “Thor”. Crédito: Mauricio Garín
“Esto incluye la implementación de obras de infraestructura con criterios de sostenibilidad, señalización interpretativa y la creación de espacios de contemplación y esparcimiento que resalten la belleza natural y su patrimonio”, entre otros objetivos.
El Ejecutivo Municipal deberá “ejecutar las obras de infraestructura necesarias, contemplando la construcción de una bajada pública de embarcaciones en el margen de la Ruta Nº 168 (…), con el objeto de potenciar el Riacho Santa Fe como un atractivo cultural, educativo y turístico”.
Aquí se puntualiza la construcción de paradas informativas, miradores estratégicos para la observación de fauna y flora, y puntos de interés histórico y paisajístico; los paseos en lancha y el fomento de la gastronomía vinculada al río, etcétera.
En el recinto
“Los barrios Colastiné, La Guardia, Bajada Distéfano, Vuelta del Paraguayo tienen mucho para aportar desde lo cultural y lo histórico a la recuperación del Riacho Santa Fe. También, en la construcción de esta identidad tan nuestra que no podríamos imaginar sin la Laguna Setúbal ni de todos los espejos de agua que nos rodean”, declaró Battistutti.
Más allá de la letra de la ordenanza sancionada, “se pueden hacer muchísimas cosas más. La primera etapa sería jerarquizar toda la zona, incluida la de los boliches. Hasta se podría proponer una nueva costanera para revitalizar todo ese pulmón verde y natural”, agregó luego la concejala.
Battistutti también mencionó la necesidad de tener bajada de lanchas para embarcaciones públicas; equipamiento y mobiliario para el esparcimiento social, “con la posibilidad de concesionar nuevos paradores, con espacios para la gastronomía ligada a nuestros ríos”, adujo luego.
“El riacho tiene una potencialidad maravillosa: incluso se podrían implementar circuitos guiados temáticos (histórico-ecológicos y de avistaje), tanto por tierra como por agua, con instalación de señalética inteligente, interpretativa, bilingüe y accesible para toda la ciudadanía santafesina y los visitantes de otras provincias”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.