#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Mensaje al Concejo

El municipio de Santa Fe pide licitar la concesión de 4 paradores de playa: uno por uno, cuáles son

Están ubicados en la Costanera Oeste y Este. Uno está desocupado desde el 2023. Y para los otros, se busca “generar espacios gastronómicos, recreativos y culturales". Ya se está previendo una temporada estival a pleno en esta capital.

El municipio ya prevé la temporada de verano que viene. Crédito: Fernando Nicola
 10:21
Por: 

La Municipalidad de Santa Fe envió el Mensaje N° 31 al Concejo local, donde le solicita autorización para convocar a Licitación Pública la concesión y explotación de los paradores de playa números 1, 3, 5 y 6 ubicados en la Costanera Oeste y Este de la ciudad capital.

"Los espacios concesionados tendrán como objeto el desarrollo de actividades gastronómicas, turísticas, deportivas, culturales y/o espectáculos de interés para la ciudadanía en general", dice el texto en ciernes.

Mirá tambiénPoletti en París: continuó su misión internacional en busca de financiamiento para la Costanera del Salado

El Legislativo local deberá tratar y aprobar -o no- este proyecto de ordenanza de la administración de Juan Pablo Poletti para luego elaborar el pliego licitatorio.

Cuáles son

El primer espacio que se intenta concesionar es el parador de playa ubicado en el Espigón I, Costanera Oeste, que se encuentra sin ocupación desde el 2023. "La última concesión en este espacio se otorgó en diciembre de 2020 por el plazo de tres años, mediante Licitación Pública N° 1/2020", recuerda el mensaje del municipio.

El segundo es el espacio ubicado en Av. Almirante Brown a la altura de calle Ruperto Godoy, lindante al Lawn Tennis Club -parador de playa Nº 3-. Aquí, se propone promover "un espacio gastronómico, recreativo y cultural traducido en un proyecto constructivo permanente, y, por lo tanto, de mayor inversión", dice el texto administrativo.

Uno de los paradores de la Costanera Este. Crédito: Archivo Malena RodríguezUno de los paradores de la Costanera Este. Crédito: Archivo Malena Rodríguez

Al respecto, "resulta oportuno generar una nueva concesión para fortalecer la puesta en valor de la Costanera Oeste y contribuir al mantenimiento de infraestructuras necesarias ubicadas en el lugar", aduce luego.

Mirá tambiénEn dos décadas, la chance de acceder al "sueño de la casa propia" en la ciudad de Santa Fe cayó 12%

Respecto a los paradores de playa N° 5 y 6, que están actualmente concesionados -a la firma Transfluvial S. A y al Sr. Martín Salemi, respectivamente-, éstos se encuentran en funcionamiento y sus contratos de concesión vencen el 30 de noviembre próximo.

Aunque ya se otorgó una prórroga de concesión -Ordenanza N° 12.727-, "los concesionarios realizaron inversiones sustanciales para mejorar y reacondicionar el espacio, "ofreciendo servicios de gastronomía, recreativos y deportivos, en el período post pandemia con actividad limitada y escasos concurrentes los primeros meses de funcionamiento", asegura el municipio.

Mirá tambiénEn lo que va del año hubo 21 fallecidos en accidentes viales en el Gran Santa Fe

Con el fin de que se encuentren cubiertos los servicios primordiales en la costanera santafesina durante la temporada estival 2025/2026 y, considerando el tiempo que conlleva llevar adelante un proceso licitatorio, resulta conveniente requerir se faculte al Ejecutivo a otorgar una prórroga de los contratos de concesión de los paradores N° 5 y 6", agrega luego el proyecto.

El Espigón I, sin ocupación desde el 2023. Crédito: Luis CetraroEl Espigón I, sin ocupación desde el 2023. Crédito: Luis Cetraro

Se destaca que la oferta gastronómica, recreativa y deportiva que caracteriza a estos espacios "es de suma importancia tanto para el esparcimiento de la población como para las actividades turísticas de la ciudad", las que son "una importante fuente de empleo y crecimiento económico. Así, surge la necesidad de mantener estos espacios concesionados", agrega.

Los plazos

Según el proyecto que el municipio puso a consideración del Concejo, la concesión de los paradores de playa Nº 1 (Espigón I), N° 5 y N° 6 se otorgaría por un plazo de tres años, con opción a prórroga por dos años más a criterio del Ejecutivo.

Mirá tambiénMortandad de peces en el Parque del Sur: qué pasó y qué medidas tomó el municipio

Asimismo, la concesión del parador de playa Nº 3 se otorgaría por un plazo de cuatro años, con opción a prórroga por dos años más, también a criterio del Ejecutivo Municipal. "En todos los casos, la prórroga sólo podrá otorgarse previa evaluación del cumplimiento integral de las obligaciones a cargo del concesionario", plantea el proyecto.

Sobre los pliegos licitatorios

Para la confección de los pliegos de bases y condiciones que regirán el procedimiento licitatorio, el Ejecutivo deberá ceñirse a los lineamientos generales (para estos casos), pero además se tendrán que incorporar "criterios de sustentabilidad, accesibilidad universal e inclusión social, que deberán ser obligatoriamente respetados por los oferentes".

Mirá tambiénEl municipio de Santa Fe ya analiza poner en marcha el plan "Vale por los Espejos" para las motos de la ciudad

Asimismo, será el municipio el que determinará en los pliegos licitatorios "las obras nuevas y/o el canon a abonar como contraprestación por la concesión de cada parador, debiendo tales obligaciones guardar proporcionalidad con la superficie, ubicación y potencial económico de cada espacio".

Finalmente, si la licitación quedase desierta, el Ejecutivo podría -plantea el proyecto- "introducir las adecuaciones necesarias en las especificaciones técnicas, procurando favorecer la concurrencia y competitividad de los oferentes, garantizando siempre la igualdad de condiciones".

O bien, disponer en forma directa la explotación de los paradores con "carácter precario" y “por un plazo máximo de dos años, para lo cual en tal supuesto debería iniciarse un nuevo proceso licitatorio dentro de dicho período".

Mirá tambiénUn estudio local revela que 8 de cada 10 personas consumieron alguna sustancia

"En todos los casos, el otorgamiento de autorizaciones precarias deberá ajustarse a los principios de transparencia, publicidad e interés público", concluye.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Municipalidad de Santa Fe
Concejo Municipal de Santa Fe
Juan Pablo Poletti
Ordenanza Municipal
Santa Fe
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro