Un estudio local revela que 8 de cada 10 personas consumieron alguna sustancia

El informe se hizo sobre 352 encuestas. La edad de inicio arranca a los 13 años. Predomina el alcohol pero también está presente la cocaína y, a mayor edad, los psicofármacos. La escuela aparece como el espacio de mayor confianza para hablar del tema. Trabajo en red y la importancia de exponer un tema del que "se habla por lo bajo".
El consumo problemático está presente en personas de todas las edades y niveles educativos. Es una realidad que se repite en informes locales, provinciales y nacionales.
Este lunes fue la presentación de los resultados de la encuesta que realizó Demos Centro Cultural y de Estudios de la ciudad de Santa Fe y las conclusiones son contundentes: 8 de cada 10 personas, de entre 15 y 45 años, consumieron alguna sustancia a lo largo de su vida, y esa práctica comienza, en algunos casos, a los 13 años.
Más allá de las cifras, que siempre impactan, fue fundamental la lectura de los datos, el intercambio de opiniones y algunas certezas que surgieron de un amplio debate.
Hay que "cambiar el chip" o, dicho de otra manera, modificar estrategias para obtener un resultado distinto; trabajar en red; salir a buscar a la población joven que no se acerca a las instituciones, e involucrar a las y los adultos en un tema que pesa en las espaldas de adolescentes y jóvenes.
El nombre del informe ya fue una invitación a debatir un tema crucial en la vida de muchas personas: "Hablemos de consumos, un acercamiento a los hábitos y tendencias de los jóvenes santafesinos".
El informe de Demos, basado en una encuesta sobre 352 personas, arroja varias conclusiones y reflexiones. Los números no difieren mucho de los estudios realizados a nivel provincial, donde el alcohol se repite como la sustancia de mayor consumo y la cocaína aparece con un protagonismo impensado años atrás.
La presentación del lunes reunió, junto al senador provincial Julio "Paco" Garibaldi y la diputada provincial Gisel Mahmud, a una interesante mesa de debate en la que todas y todos los presentes pudieron aportar sus experiencias y recomendaciones desde el campo de la salud, la organización barrial, los clubes deportivos y el ámbito oficial.
Los datos obtenidos en base a un estudio exploratorio sobre 352 personas de entre 15 y 45 años, fueron explicados por la psicóloga Soledad Rodríguez y son reveladores:
Entre las sustancias que aparecen en las respuestas figuran el alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, tranquilizantes, alucinantes y drogas sintéticas.
La tendencia es a un policonsumo temprano, consolidación de alcohol y marihuana en la juventud y una estabilización con mayor uso de psicofármacos en la adultez.
El encuentro del lunes tuvo como objetivo una "validación" y, más allá de los números y porcentajes, resultó el punto de partida para un interesante debate y un intercambio de experiencias concretas, algunas en primera persona, sobre lo que ocurre en el territorio de norte a sur de la ciudad de Santa Fe.
La importancia del trabajo "en red" surgió como una de las principales conclusiones del grupo. Además, quedó en claro que los datos presentados son la punta del iceberg de la realidad que se vive en toda la capital provincial y de la que se habla poco o por lo bajo.
or eso la importancia de poner el tema en la agenda pública pero también la privada. Porque otro punto de coincidencia fue la responsabilidad de las y los adultos, para que el peso de una problemática multicausal no recaiga solo en los jóvenes, "que están solos", se advirtió.
Desde la Liga Santafesina de Fútbol se hizo hincapié en la proximidad que tienen los clubes con la juventud: "De 20 mil afiliados, 14 mil son menores de 18 años", dato que pone de relieve la trascendencia de estos espacios en la contención de chicos y chicas pero también la necesidad de que se los fortalezca.
Matías Dalla Fontana, del Proyecto Deporte Solidario, consignó que "todo consumo es problemático" cuando se trata de niños y niñas, y apuntó al rol de los municipios para abordar este tema.
"El gran desafío es equilibrar los recursos entre la lucha contra el narcotráfico y la asistencia y prevención", se concluyó desde una de las organizaciones sociales que participaron, además de llamar a encontrar a la "población oculta" que no figura en las estadísticas y proponer un abordaje grupal más que individual.
Desde la Coordinación de Salud Mental de Santa Fe se advirtió que el alcohol se repite como principal consumo pero está naturalizado, en tanto las campañas de concientización van por las sustancias duras.
Por Creando Oportunidades, de barrio San Lorenzo, Mario Ledesma pidió: "No esperemos que los chicos vengan a las instituciones, salgamos a buscarlos".
En el otro extremo de la ciudad está Formadores Fútbol Club a cargo de Ernesto Sosa quien propuso un trabajo en red a la vez que llamó la atención sobre la falta de clubes y de un espacio propio para atender estos temas, más allá de advertir que aparecen adicciones nuevas, como el juego que se puede practicar desde un celular.
María Victoria Castro, del Colegio de Profesionales en Psicología, celebró la convocatoria y señaló que los presupuestos se tienen que destinar a las nuevas coyunturas, tarea que el Legislativo deberá llevar ante el Ejecutivo provincial.
Sobre todo para resolver cuestiones centrales como las condiciones de contratación de colegas, la realidad de turnos acotados en centros de salud y para resolver una pregunta central: ¿Quién cuida a quienes cuidan?
Desde la Dirección Ejecutiva de Consumos problemáticos de la Municipalidad de Santa Fe, Juliana Czernik detalló el trabajo que se realiza en ese nivel de atención. Además, puso a disposición el espacio de Cándido Pujato 2724, de lunes a viernes de 8 a 16 para que la población se acerque a pedir asesoramiento.
Mahmud advirtió que estos son tiempos de "mucho individualismo y aislamiento en el país" y destacó el rol de clubes, escuelas y otras instituciones en la prevención y el acompañamiento de adolescentes y jóvenes para quienes "faltan políticas sociales" específicas que deberían ser pensadas juntos con los adultos.
Cerró Garibaldi para advertir que el consumo en niños es un problema y no es posible mirar para otro lado. Pero también reflexionó que "para tener resultados diferentes tendremos que hacernos nuevas preguntas y cambiar el enfoque".
Los datos compilados por Demos van a ser compartidos en los próximos días con otras instituciones.
