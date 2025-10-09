En la ciudad de Santa Fe

Un estudio local revela que 8 de cada 10 personas consumieron alguna sustancia

El informe se hizo sobre 352 encuestas. La edad de inicio arranca a los 13 años. Predomina el alcohol pero también está presente la cocaína y, a mayor edad, los psicofármacos. La escuela aparece como el espacio de mayor confianza para hablar del tema. Trabajo en red y la importancia de exponer un tema del que "se habla por lo bajo".