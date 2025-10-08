Silvia Ciancio: “La prevención en salud mental no depende solo de un psiquiatra”

Un informe reciente del Centro de Estudios Demos reveló que el 80% de los jóvenes y adultos santafesinos encuestados consumió o consume alguna sustancia. El estudio, titulado Hablemos de Consumos, se realizó sobre 352 participantes y señala que el inicio de estos consumos se da entre los 13 y 15 años, una edad temprana que preocupa a especialistas y autoridades.
En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó la conexión entre estos datos y la salud mental. Al ser consultada sobre la nueva Constitución y la posible asignación de recursos para fortalecer la asistencia ante el aumento del consumo de sustancias entre jóvenes, resaltó los avances ya implementados en Santa Fe.
“No es que vamos a tener, tenemos un presupuesto, lo marcamos y lo repetimos. Es la primera vez que tenemos una subsecretaría de salud pública en el Ministerio de Salud, pero que no trabaja solo, sino que trabaja interministerialmente con programas”, afirmó Ciancio, destacando la articulación entre distintas áreas para abordar de manera integral la problemática.
Prevención integral
Respecto a la necesidad de reforzar la atención en hospitales, especialmente en guardias, la ministra explicó que la prevención va más allá de la presencia de profesionales de la salud mental.
La provincia articula acciones interministeriales y comunitarias para abordar la salud mental.
“Hablar de prevención en salud mental no solo es hablar de psiquiatras. Necesitamos psiquiatras, psicólogos, pero también necesitamos una comunidad comprometida y necesitamos salir de la monovalencia, donde solamente un problema de salud mental lo atiende un grupo de personas”, indicó la funcionaria.
Ciancio destacó que la estrategia provincial busca involucrar a distintos actores: “Si no nos involucramos todos en la escuela, familia, comunidad, el hospital, las ONG, no vamos a salir de esto. No nos quedemos con la idea que solamente con un psiquiatra en la guardia se resuelve el problema. Con esto no estoy diciendo que no sea importante, sino no es lo único y tenemos que tenerlo claro ya”.
Santa Fe, pionera en salud mental
La ministra recordó que la provincia impulsa un enfoque integral que combina prevención, atención y desarrollo territorial: “Vimos los fracasos de la monovalencia, vimos los fracasos de las lógicas de manicomio. Tenemos que salir de esto".
La provincia articula acciones interministeriales y comunitarias para abordar la salud mental.
Y agregó: "Santa Fe es pionera, defiende la salud, la ley de salud mental. Lo que queremos es que efectivamente se cumpla y por eso pusimos operativo un programa de salud mental que la provincia de Santa Fe tenía, pero no se hacía”.
Además, Ciancio enfatizó que la provincia ya implementa programas de prevención de suicidio y otras iniciativas interministeriales, con mesas de trabajo que involucran a escuelas, hospitales y organizaciones comunitarias. La ministra subrayó que estas políticas no solo buscan atender los casos actuales, sino prevenir los futuros y promover un abordaje integral de la salud mental entre los jóvenes.
Con estos esfuerzos, Santa Fe pretende consolidarse como un referente en políticas de salud mental y prevención de consumos, con una mirada que combina inversión, acción territorial y compromiso comunitario.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.