Pausa mental

Aburrirse es bueno: lo que dice la ciencia sobre sus beneficios

Un reciente artículo de la revista Harvard Business Review sugiere que cultivar momentos de aburrimiento no es un obstáculo para la creatividad ni un síntoma de falta de ideas, sino todo lo contrario: obliga a la mente a “descansar activamente” y permite emerger pensamientos más profundos y significativos. En tiempos de hiperconectividad, la noción de que estar siempre ocupado es sinónimo de productividad puede estar equivocada.