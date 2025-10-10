Mortandad de peces en el Parque del Sur: qué pasó y qué medidas tomó el municipio
Desde este miércoles, se comenzaron a observar ejemplares muertos en un sector del lateral del lago. Se tomaron muestras del agua y de los peces y se dio intervención a Ambiente de la Provincia para determinar las causas.
La principal hipótesis ronda en el bajo nivel de agua del lago y la falta de oxigenación del agua. Foto: Manuel Fabatía
La zona donde aparecieron los peces es la orilla del lago que mira al interior del parque y que vuelca sobre avenida Illia. Allí también se observa vegetación en agua estancada y olor putrefacto.
"Ayer, algunas cuadrillas que hacen el mantenimiento habitual del parque nos comunicaron que habían encontrado algunos peces muertos. Fuimos hasta el lugar con equipos técnicos y tomamos muestras de agua y de los peces hallados", explicó el secretario de Gestión Urbana y Ambiente municipal, Guillermo Ferrero, quien está encabezando el operativo junto al licenciado en biodiversidad Andrés Sarquis.
Según el funcionario, la principal hipótesis apunta a la falta de oxígeno en el agua, producto de la baja profundidad del lago y las escasas lluvias. "Lo que notamos es que, si bien había algunos peces grandes muertos, también había muchos peces pequeños vivos y en grupo, por lo cual probablemente el problema sea la falta de oxígeno. El parque está en uno de sus puntos más bajos históricos, el agua se acumula y hay poca oxigenación", detalló.
Ferrero recordó que desde el inicio de la gestión se vienen realizando tareas de saneamiento y puesta en valor del espejo de agua. "Cuando asumimos, el lago tenía unas tres hectáreas cubiertas de repollitos; los retiramos, pero sabíamos que podíamos tener dificultades con el oxígeno", señaló.
La Municipalidad tomó muestras del agua y de los peces muertos y articuló con el Ministerio de Ambiente para conocer las causas. Foto: Manuel Fabatía
Hipótesis
Con respecto de las especies afectadas, Ferrero indicó que "en su mayoría eran sábalos y algunas palometas, pero el resto de las especies del parque no mostraban signos de afectación". De todos modos, reiteró que, "por una cuestión de prevención, se enviaron los ejemplares muertos y las muestras de agua al Ministerio de Ambiente de la Provincia, para realizar los análisis correspondientes y descartar cualquier otro tipo de situación".
El secretario aseguró, ante una consulta periodística, que no se detectaron indicios visibles de contaminación externa. "A simple vista no observamos ningún líquido o elemento extraño en el agua. No tenemos información fehaciente, pero igual analizaremos los peces y el agua para verificar si hay alguna sustancia anormal", remarcó.
Ferrero añadió que el municipio continuará monitoreando el lago en coordinación con los organismos provinciales competentes. "Recién estuve en el parque y no se observan más peces muertos. Creemos que el fenómeno ya se estabilizó, pero vamos a seguir controlando la situación y avanzando con las obras previstas para mejorar la oxigenación", afirmó.
Guillermo Ferrero, secretario de Gestión Urbana y Ambiente municipal.
Saneamiento del lago
El funcionario mencionó que el municipio compró recientemente tres bombas por más de 100 millones de pesos para mejorar la circulación y oxigenación del agua. "Esas bombas, que están comenzando a instalarse ahora, van a ayudar a mover el agua y recuperar los niveles cuando estamos en época de sequía", explicó.
Por último, destacó que la licitación para la ejecución de tres perforaciones ya culminó y que la obra comenzará en breve. "Estamos esperando la firma con la empresa. Es una obra que durará entre 30 y 40 días, por lo que estimamos que en diciembre las bombas estarán en funcionamiento", adelantó.
Como se recordará, el objetivo de estos trabajos es beneficiar el estado del agua del lago. Según había detallado el municipio, las perforaciones permitirán generar circulación y oxigenación del agua, lo que "va a permitir cambiar su calidad".
