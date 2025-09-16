El Parque del Sur estrena letras corpóreas en su cabecera
La Municipalidad de Santa Fe avanza con la colocación de carteles en los principales espacios verdes de la ciudad. Tras el Parque Garay, ahora es el turno del Parque del Sur, en el marco de un plan integral de recuperación y embellecimiento.
La instalación de las letras acompaña el programa de refacción de parques. Créditos: Manuel Fabatía
Este martes por la tarde, trabajadores de la Municipalidad de Santa Fe estaban instalando y pintando las letras corpóreas que anuncian "Parque del Sur", en la cabecera norte del largo, que mira hacia la avenida Presidente Illia, donde hay una plaza de juegos y una cancha. Se trata de la colocación de carteles que comenzó con el Parque Garay, ahora sigue con el espacio del sur de la ciudad y luego será el turno del Parque Federal.
La acción se realiza en el marco del plan de recuperación de espacios públicos y con la intención de revalorizar los parques y embellecerlos. Las letras se apoyan sobre una batea de hormigón.
Trabajadores municipales estaban colocando y pintando las letras este martes por la tarde. Crédito: Manuel Fabatía
Refacción y mantenimiento
En el Parque del Sur se vienen realizando tareas de limpieza y mantenimiento continuo tanto en los lagos como en los espacios verdes.
Entre las tareas que arrancaron la semana pasada se encontraban el vaciamiento del piletón principal y de los más pequeños para proceder a la limpieza, reparación de los bordes y solados, y la pintura de los piletones.
Además, se hará el mantenimiento de las cuatro bombas y se acondicionarán los alrededores con cortes de pasto y mejoras en la iluminación, todo en preparación para la temporada estival.
Por otra parte, a principios de año, en la zona de 3 de Febrero y Sylvestre Begnis se recuperaron los baños y se incorporó un centro turístico.
Así lucen de noche las letras del Parque Garay, instaladas tiempo atrás. Crédito: Manuel Fabatía
Asimismo, en agosto se licitaron tres perforaciones en el lago del Parque del Sur, con un presupuesto oficial de la Municipalidad de casi 130 millones de pesos. Los trabajos buscarán mejorar las condiciones existentes en el lago, junto con los equipos de bombeo correspondientes.
Las perforaciones permitirán generar circulación y oxigenación del agua, lo que cambiará su calidad y evitará la proliferación de repollitos.
