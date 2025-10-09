Por Europa

Poletti en París: continuó su misión internacional en busca de financiamiento para la Costanera del Salado

Viajó a Francia tras su paso por Suiza, días atrás. Se reunió con autoridades de Grand Poitiers y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Vinimos a presentar el proyecto a distintos actores que pueden facilitar el financiamiento de esta obra por parte de bancos internacionales”, dijo.