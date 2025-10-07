Poletti posiciona a Santa Fe en foros internacionales de cooperación y financiamiento

El intendente Juan Pablo Poletti participa esta semana del 5° Foro de Alcaldes de Naciones Unidas, que se desarrolla el 6 y 7 de octubre en Ginebra, Suiza, con el objetivo de fortalecer la inserción internacional de Santa Fe y generar oportunidades de cooperación y financiamiento para nuevos proyectos de desarrollo urbano. Lo acompaña Lucila García, directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior del municipio.
El encuentro, organizado bajo el lema “Ciudades que forjan el futuro”, convoca a jefes locales de distintos países para debatir sobre los principales ejes de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como Salud y bienestar, Igualdad de género y Trabajo decente y crecimiento económico. En ese marco, Poletti presentó el proyecto “Costanera del Salado”, una iniciativa que busca consolidar un nuevo frente de desarrollo urbano para el oeste santafesino.
Una nueva costanera
“Es una oportunidad inigualable poder disertar en un lugar con tanta exposición y nivel internacional, para lograr traccionar el apoyo político y financiero que necesitamos para concretar la nueva costanera que le va a cambiar la cara no sólo a los 27 barrios directamente involucrados, sino a toda la ciudad”, expresó el mandatario local durante su intervención.
El intendente junto a García.
“Esta nueva costanera tendría 14 kilómetros de extensión y se puede ir concretando por etapas, de acuerdo al financiamiento que se obtenga”, dijo Poletti luego, en diálogo con El Litoral desde Europa. “Le daría infraestructura a los 27 barrios involucrados, profundizando los reservorios y construyendo una calle costanera en el límite del cierre de trama”.
El intendente destacó además que esta participación fue posible gracias al apoyo de la CEPA, organismo que impulsó la selección de Santa Fe entre las ciudades expositoras y que financia la misión internacional. “Venimos trabajando hace tiempo, y este foro nos permite mostrar lo que somos capaces de hacer si sumamos cooperación y gestión”, subrayó.
“Esto nos permite posicionar estratégicamente a nuestra ciudad en el mundo y en la agenda global”, resaltó Poletti, el único intendente argentino presente en el evento.
Desarrollo sostenible
Durante su estadía en Ginebra, Poletti también participó de reuniones sobre financiamiento climático y de la presentación de informes locales voluntarios sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, formó parte del “Urban Futures Dialogue” (Diálogo sobre Futuros Urbanos), centrado en cómo los gobiernos locales pueden articular con el sector privado para impulsar la innovación y el desarrollo sostenible.
Poletti presentó un plan para la ciudad en Europa.
Poletti mencionó también que en representación de Santa Fe tuvo la oportunidad de agregar una adenda en el documento final del foro, “para pedir que la salud sea una sola, es decir, humana, animal y ambiental”. Y agregó en ese sentido que “invertir en infraestructura para eliminar las calles de tierra, brindar cloacas y agua potable, mejora la calidad de vida de las personas e influye de forma directa en la salud humana”.
Vínculos e ideas
Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre, Santa Fe fue declarada junto con Montevideo “Ciudad Faro del desarrollo sostenible”, distinción que busca acelerar la territorialización de la Agenda 2030 y promover políticas locales integrales en materia ambiental, social y económica.
En sus redes sociales, Poletti sintetizó el espíritu de la misión: “Estamos participando del 5° Foro de Alcaldes de Naciones Unidas, compartiendo ideas y generando vínculos que abren nuevas oportunidades para Santa Fe. Presentamos el proyecto de la Costanera del Salado, una obra que mira al futuro y que va a potenciar el turismo, el ambiente y el desarrollo de nuestra ciudad”.
Santa Fe se sigue haciendo lugar en el mundo, con una mirada sostenible y pensando en el crecimiento de todos los santafesinos. “Este es un punto de partida”, destacó Poletti y agregó: “Seguramente este intendente no verá concretadas durante su gestión las obras que vinimos a pedir, esto lleva años y gestiones. Pero sin lugar a dudas, que hayamos tenido la posibilidad de gestionarlo y ser escuchado por los organismos que la financian, es histórico”.
A París
La agenda internacional del intendente continuará en París (Francia), donde mantendrá reuniones diplomáticas con el embajador argentino Ian Selecki, así como con autoridades del municipio de Grand Poitiers, con quienes el gobierno local desarrolla diversos proyectos conjuntos. Además, visitará la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y se reunirá con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
