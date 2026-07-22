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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Recreo

La lista de tareas previstas para este 22 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos de la EPE. Archivo.Trabajos de la EPE. Archivo.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, Azcuénaga, Lehmann y Beruti

08:00 - 12:00 Azopardo, Alsina, Callejón Aguirre y Callejón Funes

08:00 - 12:00 Cochabamba, Saavedra, Gutiérrez y Mariano Comas

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Guaraníes, Corondas hasta terraplén este (La Guardia)

09:00 - 13:00 JM Zuviria, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y Av. Circunvalación

10:00 - 12:00 Larrea, Beruti, Chiclana y Diagonal Santa Fe

12:00 - 14:00 Ayacucho, B. de Irigoyen, Larrea y Europa

12:00 - 14:00 Ayacucho, Azcuénaga, S. Bayo y Lehmann

Recreo

12:00 - 15:00 Por I. Crespo entre Salvador del Carril y San Juan

12:00 - 15:00 Por San Juan entre Crespo y Alberdi

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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