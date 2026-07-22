Pronóstico

Cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe amaneció este miércoles con 11,1°C, cielo cubierto y una humedad del 92%. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca, con posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana y cielo mayormente nublado durante el resto del día.