El Centro de Estudios DEMOS presentó una nueva edición de su Monitor de Actividad Económica Provincial, un relevamiento que analiza mensualmente distintos indicadores de la economía santafesina. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en el consumo y en el creciente nivel de endeudamiento de las familias para afrontar gastos básicos, como la compra de alimentos.
DEMOS advirtió sobre el mayor uso de créditos para mantener el consumo en Santa Fe
El último Monitor de Actividad Económica Provincial reveló que el 42,9% mantiene saldos pendientes en tarjetas de crédito y el 38% recurre a préstamos personales, una tendencia que, según el estudio, podría profundizarse en los próximos meses.
El director del Centro de Estudios DEMOS, Eugenio Serafino, advirtió que, si bien la economía provincial muestra una cierta estabilidad, el consumo continúa en niveles bajos y cada vez más hogares recurren al crédito para sostener sus gastos cotidianos.
Consumo estabilizado, pero en niveles bajos
Serafino explicó que los datos surgen de estadísticas oficiales elaboradas por organismos como el IPEC, el INDEC y el Banco Central de la República Argentina. "Este es un informe del Centro de Estudios DEMOS, es el Monitor de Actividad Económica Provincial que venimos emitiendo mensualmente desde principios de año. Cada mes abordamos un sector distinto, en este caso el consumo", señaló.
En ese sentido, indicó que el relevamiento confirma una tendencia que el organismo viene observando desde hace meses. "Lo que nos muestra es una continuidad en un amesetamiento de la economía provincial y, en cuanto al consumo, también un estado de estabilización, pero a niveles muy bajos. No tan bajos como en 2024, que fue el piso más crítico, pero sigue siendo bajo", afirmó.
Los santafesinos recurren al crédito
Uno de los principales datos del informe es el incremento del endeudamiento para mantener el nivel de consumo.
Según explicó Serafino, las familias primero modificaron sus hábitos de compra antes de acudir al financiamiento.
"Los santafesinos primero dejamos de consumir productos prescindibles o algunos gustos que nos dábamos. En segundo lugar, empezamos a elegir segundas y terceras marcas, bajando un poco la calidad. En tercer lugar, seguimos reduciendo algunos bienes que consumíamos habitualmente y, cuando ya no se pudo ajustar por ningún lado, empezamos a endeudarnos", sostuvo.
El informe revela que el 42,9% de los santafesinos mantiene un saldo pendiente en su tarjeta de crédito, mientras que el 38% posee un crédito personal.
"Más o menos cuatro de cada diez santafesinos tienen un préstamo personal en una mutual, un banco, una billetera virtual o se financian con tarjetas de crédito para mantener un nivel de consumo que ya viene siendo bajo. Es lo más notorio del informe", remarcó.
Preocupan los créditos personales
Si bien el uso de tarjetas de crédito se ubica por encima del promedio histórico, Serafino advirtió que el dato más alarmante es el crecimiento de los préstamos personales.
"Lo más preocupante es lo de los créditos personales, y estamos hablando del circuito formal, legal. Sabemos que existe un circuito informal e ilegal que genera situaciones complejas y tensiones en la ciudadanía, aunque ese fenómeno no aparece en las estadísticas oficiales", explicó.
El especialista señaló que el relevamiento corresponde a datos de abril y mayo y consideró que el escenario difícilmente cambie en el corto plazo. "Creemos que la realidad no va a cambiar en los próximos meses. El sistema financiero hoy está orientado al consumo masivo de corto plazo, no al largo plazo, y no hay capacidad de endeudarse para bienes durables", indicó.
Consecuencias más allá de la economía
Desde DEMOS sostienen que el crecimiento del endeudamiento no solo tiene efectos económicos, sino también sociales.
Serafino explicó que esta situación repercute en la calidad de la alimentación, el acceso al transporte, el pago de tarifas y otros aspectos de la vida cotidiana.
"Los créditos hipotecarios y prendarios representan apenas el 2%, prácticamente nada en comparación con otros tipos de financiamiento. Creemos que esta situación se va a profundizar y afecta la calidad nutricional, la posibilidad de movilizarse en condiciones seguras, el acceso a los servicios, la calidad educativa e incluso la salud mental de los ciudadanos", afirmó.
Finalmente, sostuvo que el informe busca reflejar el impacto concreto de estos indicadores en la vida de las personas y pidió una mayor intervención. "No es un número frío el que estamos analizando, sino que queremos ver cuál es el impacto real en la vida de las personas. Creemos que todo eso hace un combo peligroso y es necesario atenderlo", concluyó.