Informe

DEMOS advirtió sobre el mayor uso de créditos para mantener el consumo en Santa Fe

El último Monitor de Actividad Económica Provincial reveló que el 42,9% mantiene saldos pendientes en tarjetas de crédito y el 38% recurre a préstamos personales, una tendencia que, según el estudio, podría profundizarse en los próximos meses.