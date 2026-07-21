Juegos de plástico reciclado y sustentabilidad: cómo es el plan de "microplazas" en Santa Fe

Mirá también

Boom de bares y restós: en un año creció 15% la cantidad de balcones gastronómicos en Santa Fe

La microplaza de El Pozo se inauguró en marzo pasado. Foto: Archivo

Mirá también

Santa Fe, más "verde" en 2026: cómo es el plan de arbolado que proyectó el municipio para la ciudad

Convertir un basural a cielo abierto en una plaza genera pertenencia barrial. Foto: Archivo

Mirá también

Dos "bocas de lobo" en el núcleo comercial, turístico y recreativo de la ciudad de Santa Fe