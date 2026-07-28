El Servicio de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) de Esperanza realizó inversiones por $58.934.994,80 entre los meses de mayo y julio de 2026, destinadas a la incorporación de equipamiento médico, obras de infraestructura y tareas de mantenimiento que apuntan a mejorar la calidad de atención de los pacientes y optimizar el funcionamiento del efector de salud.
El SAMCo de Esperanza incorporó equipamiento y realizó obras por más de $58 millones
Entre mayo y julio, el SAMCo de Esperanza ejecutó inversiones por más de 58 millones de pesos destinadas a la incorporación de equipamiento médico, mejoras edilicias y trabajos de mantenimiento. Las obras alcanzaron tanto al hospital como a centros de atención primaria y buscan fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud.
Los avances fueron presentados durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente del Consejo de Administración del SAMCo, Pablo Lissi, junto a la directora del hospital, Elisabet Miranda, y la vicedirectora, Agostina Beloqui.
Tecnología y obras para optimizar la atención
Una parte importante de la inversión estuvo destinada a la incorporación de equipamiento para distintas áreas del hospital, especialmente el sector quirúrgico.
Entre las adquisiciones se destacan un monitor multiparamétrico con kit de capnografía, un electrobisturí, un mezclador de gases para quirófano, un aspirador de secreciones, fibra óptica y mangueras para el área quirúrgica, además de la reparación de equipos ya existentes.
También se realizaron trabajos sobre el sistema de compresores del quirófano, incluyendo reparaciones, la instalación de un gabinete y una estructura de protección, así como la confección de nueva indumentaria para el personal del sector.
En paralelo, se incorporó mobiliario para distintas dependencias del hospital, un rack informático y una balanza para el servicio de nutrición, además de efectuarse la calibración del digitalizador de imágenes utilizado en mamografía.
Mejoras en el hospital y en los centros de salud
Las inversiones también contemplaron obras destinadas a mejorar la infraestructura del edificio hospitalario y brindar mayor confort tanto a pacientes como al personal.
Entre los trabajos ejecutados sobresale la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de aire comprimido y de nuevos termotanques para las salas de internación, lo que permitirá que las habitaciones cuenten con agua caliente y mejores condiciones para la atención sanitaria.
Asimismo, se llevaron adelante reparaciones de carros de cocina, colocación de cortinas, instalación de un intercomunicador de ventanilla, esmerilado y polarizado de vidrios, además de mejoras en el estacionamiento mediante trabajos de hormigón y ripio. También se contrató un servicio de vigilancia de manera transitoria hasta la adjudicación de una nueva licitación.
Las obras se extendieron a los centros de atención primaria de la ciudad. En el CAPS del barrio Unidos se adecuó un espacio destinado a depósito mediante la construcción de tabiques de durlock con ventanilla de despacho, se realizaron tareas de pintura, limpieza de canaletas y se instaló un pilar de energía independiente.
En tanto, en el CAPS del barrio La Orilla se reubicaron equipos de aire acondicionado para optimizar su funcionamiento.
Equipamiento, mantenimiento y modernización de los servicios
Durante la presentación, las autoridades del hospital destacaron que las inversiones fueron posibles gracias a una mejora en la administración de los recursos y a la optimización de los mecanismos de recupero de prestaciones a través de las obras sociales, lo que permitió fortalecer la capacidad financiera del efector.
En ese marco, también valoraron el acompañamiento de instituciones de la ciudad y el trabajo conjunto con la Escuela de Educación Técnica Nº 455 para desarrollar un plan integral de mantenimiento del edificio hospitalario.
Por su parte, la directora del SAMCo, Elisabet Miranda, resaltó el compromiso del personal de salud y administrativo, al señalar que detrás de cada una de las mejoras existe un trabajo cotidiano que permite sostener el funcionamiento del hospital.
Finalmente, desde la institución remarcaron que el SAMCo se encuentra plenamente operativo y que las inversiones realizadas tienen como objetivo continuar fortaleciendo los servicios, incorporando tecnología y mejorando las condiciones de atención para los pacientes de Esperanza y la región.