Salud

El SAMCo de Esperanza incorporó equipamiento y realizó obras por más de $58 millones

Entre mayo y julio, el SAMCo de Esperanza ejecutó inversiones por más de 58 millones de pesos destinadas a la incorporación de equipamiento médico, mejoras edilicias y trabajos de mantenimiento. Las obras alcanzaron tanto al hospital como a centros de atención primaria y buscan fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud.