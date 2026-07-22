Departamento Las Colonias

El Swiss Camp regresa a la provincia de Santa Fe en 2027 con una edición dedicada a Ginebra

La Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina (FASRA) confirmó que el tradicional Swiss Camp se realizará del 31 de enero al 7 de febrero de 2027 en el departamento Las Colonias. El anuncio llega luego del exitoso desarrollo de la edición 2026 en Villa Alpina, Córdoba, donde decenas de jóvenes vivieron una semana de convivencia, naturaleza, idiomas y cultura suiza.