La Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina (FASRA) anunció la realización del Swiss Camp Las Colonias 2027, el tradicional campamento destinado a jóvenes de entre 10 y 17 años que busca fortalecer el vínculo con las raíces helvéticas a través de actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas.
El Swiss Camp regresa a la provincia de Santa Fe en 2027 con una edición dedicada a Ginebra
La Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina (FASRA) confirmó que el tradicional Swiss Camp se realizará del 31 de enero al 7 de febrero de 2027 en el departamento Las Colonias. El anuncio llega luego del exitoso desarrollo de la edición 2026 en Villa Alpina, Córdoba, donde decenas de jóvenes vivieron una semana de convivencia, naturaleza, idiomas y cultura suiza.
La próxima edición tendrá lugar del 31 de enero al 7 de febrero de 2027 y se desarrollará en distintas localidades del departamento Las Colonias, con actividades previstas en Esperanza, San Jerónimo, Humboldt y Franck, además de contar con la colaboración del Club Alma Juniors.
El anuncio se realizó luego del balance altamente positivo que dejó el Swiss Camp 2026, desarrollado en Villa Alpina, provincia de Córdoba, donde los participantes compartieron seis jornadas de intensa convivencia en contacto con la naturaleza y la cultura suiza.
Ginebra será la protagonista de la edición 2027
Cada edición del Swiss Camp gira en torno a una región diferente de Suiza y, en esta oportunidad, el eje temático estará dedicado al Cantón de Ginebra, uno de los más emblemáticos del país europeo.
A lo largo de la semana, los participantes conocerán aspectos de su historia, geografía, gastronomía, tradiciones y patrimonio mediante talleres, juegos, actividades deportivas, propuestas recreativas y espacios de intercambio cultural.
Como sucede cada año, el objetivo será promover la integración entre jóvenes pertenecientes a distintas asociaciones suizas de todo el país, fortaleciendo el sentido de pertenencia, la convivencia y el conocimiento de las raíces helvéticas en un ambiente de amistad y cooperación.
La edición 2026 dejó una experiencia inolvidable
La confirmación de la sede para 2027 llega luego del exitoso desarrollo del Swiss Camp 2026 en Villa Alpina, en el Valle de Calamuchita.
La experiencia comenzó con la partida del contingente desde la ciudad de Santa Fe, donde la Asociación Suiza Helvetia recibió a niños, jóvenes y sus familias con un encuentro previo cargado de emoción. Posteriormente, los participantes fueron recibidos en Villa General Belgrano por integrantes del Centro Suizo de Calamuchita antes de trasladarse al predio del campamento.
Durante seis días, los jóvenes disfrutaron de caminatas por senderos serranos, exploraciones de ríos y arroyos, actividades deportivas, búsquedas del tesoro, talleres de alemán, italiano y francés, además de propuestas orientadas al trabajo en equipo y al fortalecimiento de los vínculos entre los participantes.
Las jornadas también incluyeron excursiones a La Cumbrecita y al río Los Reartes, donde el contacto con la naturaleza se combinó con actividades recreativas y desafíos grupales.
Uno de los momentos más significativos fue la visita de la cónsul general de Suiza en Argentina, Therese Baum, quien compartió con los jóvenes una charla sobre la cultura suiza y participó de un taller de elaboración de Zopf, el tradicional pan trenzado de manteca.
El cierre del campamento estuvo acompañado por el Grupo de Danzas Típicas Suizas de la Sociedad Suiza de Córdoba, que ofreció una presentación de bailes tradicionales.
Las Colonias se prepara para recibir a jóvenes de todo el país
Con el antecedente de una edición que volvió a combinar aprendizaje, deporte, naturaleza y convivencia, la expectativa ya está puesta en el verano de 2027, cuando el departamento Las Colonias será nuevamente anfitrión del Swiss Camp.
Durante ocho días, adolescentes provenientes de diferentes provincias argentinas compartirán una experiencia que va mucho más allá de un campamento recreativo. La propuesta apunta a fortalecer la identidad de las comunidades suizas del país, promover el intercambio entre generaciones y transmitir las tradiciones helvéticas mediante actividades participativas.
De esta manera, Esperanza, San Jerónimo, Humboldt y Franck volverán a convertirse en el escenario de uno de los encuentros juveniles más importantes organizados por FASRA, reafirmando el fuerte legado de la inmigración suiza en la región y proyectándolo hacia las nuevas generaciones.