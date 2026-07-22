Departamento Castellanos

Patrimonio e identidad: las propuestas culturales de Rafaela agotaron sus cupos en las vacaciones de invierno

Con recorridos por espacios del teatro alternativo y viviendas históricas, la Agenda Urbana Recreativa 2026 convocó a vecinos y visitantes para redescubrir la historia, la arquitectura y la memoria colectiva de la ciudad.