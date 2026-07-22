Las actividades organizadas en el marco de la Agenda Urbana Recreativa 2026 tuvieron una destacada respuesta del público durante las vacaciones de invierno.
Patrimonio e identidad: las propuestas culturales de Rafaela agotaron sus cupos en las vacaciones de invierno
Con recorridos por espacios del teatro alternativo y viviendas históricas, la Agenda Urbana Recreativa 2026 convocó a vecinos y visitantes para redescubrir la historia, la arquitectura y la memoria colectiva de la ciudad.
Con la totalidad de los cupos completos, las propuestas permitieron a vecinos y visitantes recorrer distintos espacios emblemáticos de Rafaela y profundizar en el conocimiento de su patrimonio cultural, arquitectónico e histórico.
Organizadas por el Gobierno Municipal junto a referentes e instituciones vinculadas a la preservación del patrimonio, las iniciativas buscaron fortalecer el vínculo de la comunidad con su identidad a través de experiencias participativas.
Un recorrido por la historia del teatro alternativo
La primera actividad se desarrolló el 11 de julio bajo el título "Origen del Teatro Alternativo: resistencia, rebelión y nuevas miradas". A bordo de dos colectivos municipales, los participantes visitaron teatros, cines y centros culturales que fueron protagonistas del surgimiento del movimiento de teatro independiente en Rafaela.
Durante el recorrido se repasó la historia de artistas, grupos e instituciones que, muchas veces desde espacios no convencionales, impulsaron propuestas innovadoras que marcaron el desarrollo cultural de la ciudad.
La experiencia contó con la participación de reconocidos referentes de la escena teatral local, entre ellos Gustavo Mondino, Virginia Tessio, Arturo Gentilini, Marcelo Allasino y Diana Yachelini, quienes compartieron testimonios y anécdotas sobre una etapa caracterizada por la creatividad, la experimentación y la apertura de nuevos espacios de expresión artística.
Casas que conservan la memoria de la ciudad
La segunda propuesta tuvo lugar el 18 de julio con el circuito "Historias detrás del patrimonio: vecinos que abren sus puertas para compartir la memoria de la ciudad".
En esta oportunidad, un colectivo con capacidad completa recorrió distintas viviendas patrimoniales de Rafaela, cuyos propietarios recibieron a los visitantes para relatar la historia de sus hogares y las experiencias familiares ligadas a cada inmueble.
A lo largo de la actividad, profesionales especializados brindaron información sobre el valor arquitectónico de las construcciones, mientras que propietarios y visitantes compartieron un espacio de intercambio en el que se puso en valor no solo la conservación de los edificios, sino también las historias, costumbres y recuerdos que forman parte de la identidad rafaelina.
Una propuesta para fortalecer el sentido de pertenencia
Desde la organización destacaron especialmente la colaboración de las familias que abrieron las puertas de sus viviendas y compartieron su patrimonio con la comunidad, haciendo posible una experiencia que permitió conocer la ciudad desde una perspectiva cercana y humana.
Las actividades, de carácter gratuito, integran la Agenda Urbana Recreativa 2026, una iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal con el objetivo de promover el conocimiento, la valoración y la preservación del patrimonio cultural local mediante propuestas abiertas a toda la comunidad.
Además, remarcaron el aporte de referentes culturales como Eduardo Eberhardt y Antonela Guevara, cuya participación contribuyó a enriquecer cada uno de los recorridos y a consolidar estas experiencias como espacios de encuentro entre la historia, la arquitectura y la memoria colectiva de Rafaela.