Abre las puertas de su historia

Un recorrido por la memoria de Pilar: llega el circuito histórico del Cementerio Parroquial

Como parte de las actividades por el Sesquicentenario de la formación de la colonia, la localidad de Pilar realizará el próximo 9 de agosto la primera visita guiada al Cementerio Parroquial. La propuesta invita a recorrer uno de los espacios patrimoniales más significativos de la comunidad, donde la arquitectura, la simbología y las historias de sus protagonistas se entrelazan para reconstruir el pasado de la localidad.