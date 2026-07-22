La celebración por los 150 años de la formación de la colonia Pilar continúa sumando propuestas destinadas a rescatar y difundir el patrimonio histórico local.
Un recorrido por la memoria de Pilar: llega el circuito histórico del Cementerio Parroquial
Como parte de las actividades por el Sesquicentenario de la formación de la colonia, la localidad de Pilar realizará el próximo 9 de agosto la primera visita guiada al Cementerio Parroquial. La propuesta invita a recorrer uno de los espacios patrimoniales más significativos de la comunidad, donde la arquitectura, la simbología y las historias de sus protagonistas se entrelazan para reconstruir el pasado de la localidad.
En esta oportunidad, el Museo de Pilar, la Casa de la Cultura y la Comuna de Pilar organizan la primera visita guiada al Cementerio Parroquial, una experiencia pensada para conocer desde una nueva perspectiva uno de los sitios con mayor valor histórico, cultural y arquitectónico de la localidad.
La actividad se desarrollará el domingo 9 de agosto, a partir de las 15:30, y tendrá una duración aproximada de una hora y media. Debido a que los cupos son limitados, los interesados deberán inscribirse previamente comunicándose al teléfono 3404-593981.
La iniciativa forma parte del programa de actividades organizado por el Sesquicentenario y busca acercar a vecinos y visitantes a un espacio que, más allá de su función original, conserva buena parte de la memoria colectiva de Pilar.
Un recorrido por la historia y el patrimonio
Durante la visita, los participantes podrán conocer el origen del Cementerio Parroquial y su evolución a lo largo de los años, comprendiendo cómo fue acompañando el crecimiento de la colonia desde sus primeros tiempos.
El circuito también permitirá apreciar distintos elementos arquitectónicos y artísticos presentes en mausoleos, panteones y monumentos, además de descubrir el significado de numerosos símbolos funerarios que forman parte del patrimonio material del lugar.
A través de las explicaciones de los guías, el recorrido ofrecerá una mirada diferente sobre este espacio, destacando su importancia como testimonio de la historia social, religiosa y cultural de Pilar.
Historias de familias que forjaron la colonia
Uno de los aspectos centrales de la propuesta será la posibilidad de conocer las historias de familias pioneras y de vecinos que dejaron una huella en el desarrollo institucional, económico y social de la comunidad.
Cada sepultura, monumento y placa guarda relatos vinculados a distintas generaciones de pilarenses, permitiendo reconstruir parte de la identidad local a través de las personas que contribuyeron al crecimiento de la colonia.
De esta manera, el circuito no solo propone una recorrida por un espacio patrimonial, sino también un ejercicio de memoria colectiva que invita a comprender la evolución de Pilar desde sus protagonistas.
Una propuesta para preservar la memoria local
Desde la organización señalaron que esta será la primera de tres visitas guiadas previstas dentro del cronograma del Sesquicentenario. Quienes no puedan asistir el 9 de agosto tendrán una nueva oportunidad el domingo 27 de septiembre, cuando se realizarán otros dos recorridos abiertos al público.
La iniciativa, impulsada de manera conjunta por el Museo de Pilar, la Casa de la Cultura y la Comuna de Pilar, busca fomentar el conocimiento y la preservación del patrimonio histórico mediante actividades que acerquen la historia local a toda la comunidad.
En el marco de los festejos por los 150 años de la colonia, este tipo de propuestas adquiere un significado especial, ya que invita a valorar aquellos lugares que conservan la memoria de generaciones de vecinos y que constituyen una parte esencial de la identidad pilarense.