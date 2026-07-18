Fortalece la identidad de la ciudad

Un nuevo emblema urbano: Esperanza suma letras corpóreas en uno de sus accesos

La ciudad de Esperanza incorporó un nuevo símbolo urbano con la instalación de sus letras corpóreas en uno de los principales ingresos. La obra, impulsada por la Municipalidad con financiamiento del Gobierno de Santa Fe, busca fortalecer la identidad local y generar un espacio de referencia para vecinos y visitantes.