Esperanza ya cuenta con sus letras corpóreas, una obra que desde esta semana forma parte del paisaje urbano y que se proyecta como uno de los nuevos espacios emblemáticos de la ciudad.
Un nuevo emblema urbano: Esperanza suma letras corpóreas en uno de sus accesos
La ciudad de Esperanza incorporó un nuevo símbolo urbano con la instalación de sus letras corpóreas en uno de los principales ingresos. La obra, impulsada por la Municipalidad con financiamiento del Gobierno de Santa Fe, busca fortalecer la identidad local y generar un espacio de referencia para vecinos y visitantes.
Ubicadas en uno de los accesos principales, las letras fueron concebidas como un punto de encuentro y una postal para quienes viven en la ciudad y para quienes la visitan, sumándose a los espacios públicos que destacan la identidad local y promueven el turismo.
La iniciativa fue desarrollada mediante un trabajo conjunto entre distintas áreas del municipio.
La Secretaría de Planeamiento y Proyectos, dirigida por María Evangelina Pirola, estuvo a cargo de la ejecución de la obra, mientras que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, encabezada por María Victoria Nagel, gestionó el financiamiento a través del Programa de Desarrollo de la Oferta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Una obra diseñada para perdurar
La instalación requirió un importante trabajo técnico que comenzó con la preparación del terreno y continuó con el montaje de la estructura y la fijación de cada una de las piezas.
Las letras fueron construidas en chapa galvanizada con una estructura metálica interna soldada a la base y terminadas con pintura sintética, materiales elegidos para garantizar resistencia, durabilidad y un bajo nivel de mantenimiento frente a las condiciones climáticas y al uso cotidiano.
Desde el municipio destacaron que el proyecto fue planificado para asegurar una larga vida útil, convirtiéndose en un elemento permanente del patrimonio urbano de la ciudad.
Un símbolo de identidad y un compromiso colectivo
Además de embellecer uno de los ingresos a Esperanza, las letras corpóreas buscan consolidarse como un símbolo de pertenencia para la comunidad y un atractivo para el turismo regional.
La Municipalidad señaló que este nuevo espacio representa la identidad de la ciudad y, al mismo tiempo, invita a vecinos y visitantes a apropiarse del lugar como escenario para encuentros, fotografías y actividades recreativas.
En ese sentido, también convocó a la comunidad a colaborar con el cuidado y la conservación de las instalaciones, remarcando que mantenerlas en buenas condiciones es una responsabilidad compartida que permitirá que este nuevo emblema urbano pueda ser disfrutado durante muchos años por esperancinos y turistas.