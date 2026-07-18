Proyectos hídricos

San Lorenzo: refuerzan obras preventivas para afrontar un posible escenario de El Niño

Ante la posibilidad de que el fenómeno climático El Niño genere lluvias más intensas durante los próximos meses, la Municipalidad de San Lorenzo intensificó un plan de limpieza de desagües y ampliación de bocas de tormenta en distintos barrios de la ciudad. Las intervenciones buscan optimizar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.