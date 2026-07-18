La Municipalidad de San Lorenzo, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando un plan integral de mantenimiento de la infraestructura pluvial con el objetivo de preparar a la ciudad para posibles episodios de lluvias intensas vinculados al fenómeno climático El Niño.
San Lorenzo: refuerzan obras preventivas para afrontar un posible escenario de El Niño
Ante la posibilidad de que el fenómeno climático El Niño genere lluvias más intensas durante los próximos meses, la Municipalidad de San Lorenzo intensificó un plan de limpieza de desagües y ampliación de bocas de tormenta en distintos barrios de la ciudad. Las intervenciones buscan optimizar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.
Las tareas comprenden la limpieza integral de desagües y la ampliación de bocas de tormenta, intervenciones que permiten incrementar la capacidad de captación del agua y mejorar su escurrimiento, disminuyendo así la posibilidad de anegamientos en calles y barrios.
Los trabajos ya se concretaron en Villa Felisa, Mariano Moreno y José Hernández, mientras que actualmente se llevan adelante en barrio Mitre. Según informaron desde el municipio, el cronograma continuará de manera progresiva hasta abarcar la totalidad de los barrios de la ciudad.
Preparación ante un escenario de mayores precipitaciones
El plan de mantenimiento responde a las previsiones meteorológicas vinculadas al fenómeno El Niño, un evento oceánico-atmosférico que suele provocar un incremento de las precipitaciones en la región central del país.
Durante estos períodos, las lluvias suelen ser más frecuentes e intensas, por lo que el correcto funcionamiento del sistema de drenaje urbano resulta clave para reducir el impacto sobre los sectores urbanos y evitar inconvenientes para los vecinos.
En ese contexto, desde el municipio remarcaron la importancia de realizar tareas preventivas antes del inicio de los períodos de mayores precipitaciones, garantizando que la infraestructura pluvial se encuentre en condiciones óptimas para responder a eventos climáticos de gran magnitud.
Una política sostenida de infraestructura hídrica
Las intervenciones actuales forman parte de una estrategia más amplia de inversión en infraestructura hídrica que la Municipalidad viene desarrollando durante los últimos años.
En ese marco, se ejecutaron nuevos conductos pluviales y diversas obras de drenaje en distintos puntos de San Lorenzo, permitiendo aumentar la capacidad del sistema para evacuar el agua de lluvia en menor tiempo y mejorar la respuesta frente a tormentas de gran intensidad.
Con la continuidad de estas acciones, el gobierno local busca fortalecer la infraestructura urbana y disminuir la vulnerabilidad de los barrios ante fenómenos climáticos que, según las previsiones, podrían registrarse con mayor frecuencia durante los próximos meses.