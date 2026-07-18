Departamento Las Colonias

San Carlos Centro: impulsan charlas en escuelas sobre salud mental y vínculos en la adolescencia

El presidente del Concejo Municipal, Gabriel Otazo, repasó junto a El Litoral las iniciativas impulsadas desde el cuerpo legislativo en materia de salud mental, prevención de consumos problemáticos y acompañamiento a adolescentes. También se refirió al homenaje realizado a los veteranos de Malvinas de la ciudad.