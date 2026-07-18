El presidente del Concejo Municipal de San Carlos Centro, Gabriel Otazo, confirmó a El Litoral que durante el mes de agosto comenzará una nueva etapa de actividades vinculadas a la salud mental en establecimientos educativos de la ciudad, con charlas destinadas a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias.
San Carlos Centro: impulsan charlas en escuelas sobre salud mental y vínculos en la adolescencia
El presidente del Concejo Municipal, Gabriel Otazo, repasó junto a El Litoral las iniciativas impulsadas desde el cuerpo legislativo en materia de salud mental, prevención de consumos problemáticos y acompañamiento a adolescentes. También se refirió al homenaje realizado a los veteranos de Malvinas de la ciudad.
La propuesta estará enfocada en las relaciones interpersonales y afectivas durante la adolescencia, especialmente en torno a las denominadas “relaciones tóxicas”, la construcción de vínculos saludables y los desafíos emocionales que atraviesan los jóvenes en el camino hacia la adultez.
“Es un tema muy importante que también tiene que ver con problemáticas como la depresión, la soledad en la adolescencia y la necesidad de brindar herramientas para que puedan afrontar distintas situaciones”, explicó Otazo quien impulsa la iniciativa junto a su compañera de banca Judith Perren, del bloque Alternativa Sancarlina.
Las jornadas estarán a cargo de la psicóloga Melina Pavía, quien por tercer año consecutivo acompañará la iniciativa en las escuelas secundarias de San Carlos Centro.
“Es fundamental contar con una mirada profesional desde la psicología para poder aportar herramientas dentro de las instituciones educativas, sobre todo en un contexto donde la salud mental es una problemática que atraviesa a todos los grupos etarios, no solamente a los adolescentes”, señaló el concejal.
Las actividades se desarrollarán en las tres instituciones secundarias de la ciudad: la Escuela Técnica, la Escuela Nº 213 y el Colegio Corazón de Jesús. Otazo destacó que la propuesta fue previamente trabajada con los equipos directivos para conocer las realidades de cada establecimiento.
“Siempre nos gusta escuchar primero qué problemáticas están atravesando las escuelas. No se trata de llevar una propuesta cerrada, sino de construirla con los directivos y con la comunidad educativa”, afirmó.
Prevención de consumos problemáticos, ludopatía y suicidio: una agenda integral
Otazo remarcó que desde el Concejo Deliberante se viene trabajando en diferentes iniciativas relacionadas con la prevención y el abordaje de problemáticas vinculadas a la salud mental.
“Siempre estamos convencidos de que hay que trabajar desde la prevención”, sostuvo, al recordar las ordenanzas aprobadas en materia de prevención de ludopatía, ciberludopatía, consumo problemático y suicidio.
En este sentido, destacó el trabajo articulado con distintos organismos e instituciones para generar respuestas integrales. “Esto no puede ser solamente la actividad de un concejal, sino que debe abordarse en red, junto a las instituciones y los distintos niveles del Estado”, expresó.
Durante este año, el Concejo mantuvo reuniones con funcionarios provinciales, representantes legislativos y autoridades vinculadas al área de seguridad y salud, entre ellos integrantes de la Unidad Regional Nº 13 y el director del Hospital Suchón de San Carlos Centro.
“Entendemos que la mejor manera de trabajar estas problemáticas es de forma conjunta. Cuando hablamos de consumo problemático no hablamos solamente de drogas, también hablamos de situaciones como la ludopatía y las apuestas online, que hoy representan un problema muy importante”, indicó.
En relación a este último punto, Otazo señaló que el crecimiento de las apuestas digitales se encuentra vinculado a diversos factores sociales y económicos, generando situaciones de adicción que requieren acompañamiento y prevención.
Además de las actividades previstas para agosto, el presidente del Concejo adelantó que trabajan en nuevas propuestas para los próximos meses, entre ellas una charla sobre prevención del suicidio y una iniciativa vinculada a salud mental en el deporte junto a una asociación civil de Santa Fe.
También recordó que durante este año se realizaron acciones vinculadas al bullying en escuelas primarias, una experiencia que significó un nuevo desafío por las características de los diferentes niveles educativos.
Malvinas: “No debemos acordarnos de nuestros veteranos solamente en una fecha”
Durante la entrevista, Otazo también se refirió al homenaje realizado días atrás a los veteranos de Malvinas de San Carlos Centro: Sergio Caligari, Marcelo Dillon y Ernesto Herrera.
El presidente del Concejo recordó que, desde el inicio de su gestión al frente del cuerpo legislativo, impulsó el primer reconocimiento institucional a los veteranos de la ciudad, al considerar que se trataba de una deuda histórica.
“Generalmente nos acordamos de ellos el 2 de abril o en junio, pero la causa Malvinas tiene que estar presente durante todo el año”, manifestó.
En esta oportunidad, junto a su compañera de banca del bloque Alternativa Sancarlina, Judit Perren, entregaron una placa vinculada al artículo 4º de la Constitución provincial reformada, que incorpora la memoria y la reafirmación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, una iniciativa impulsada por el diputado nacional Pablo Farías.
El encuentro incluyó un desayuno compartido con los veteranos, donde pudieron intercambiar experiencias y conversar sobre futuras actividades.
“Fue un momento muy emotivo. La idea es escucharlos, conocer sus propuestas y pensar cómo podemos trabajar junto a otras instituciones para mantener viva la causa Malvinas durante todo el año, no solamente en una efeméride”, concluyó Otazo.