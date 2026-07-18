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Horarios y TV: a qué hora y dónde ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 este sábado 18 de julio

Ya con sólo dos partidos restantes, comienza a definirse el podio de la Copa del Mundo con el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este sábado 18 de julio con una jornada de alto voltaje, en la que se disputará el partido por el tercer puesto. Tras las victorias de España sobre Francia y Argentina ante Inglaterra, se conformó el penúltimo partido de la competición.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 France's Kylian Mbappe looks dejected after the match as France are eliminated from the World Cup REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAYKylian Mbappe. REUTERS/Agustin Marcarian

La jornada desde el Hard Rock Stadium de Miami comenzará a diagramar el podio del Mundial, con España y Argentina ya posicionados en la final que se disputará el domingo 19 de julio desde las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England's Harry Kane looks dejected while leaving the pitch after the match as England are eliminated from the World Cup REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAYHarry Kane. REUTERS/Agustin Marcarian

Cronograma

  • 18.00: Francia vs. Inglaterra - Se podrá ver por TV Publica, Paramount+, DSports.
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Cuál es el historial entre Francia e Inglaterra

Francia vs Inglaterra es uno de los clásicos más grandes e históricos del fútbol europeo. Históricamente, los Tres Leones dominan el registro general gracias a una marcada paternidad en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, en la era moderna Les Bleus emparejaron muchísimo las acciones.

Mirá tambiénMbappé y Bellingham, frente a frente en la despedida del Mundial 2026

En Copas del Mundo se han cruzado en 3 ocasiones antes de esta edición. Curiosamente, Inglaterra ganó los duelos de fase de grupos, pero Francia se quedó con el único partido de eliminación directa:

  • Inglaterra 1966 (Fase de grupos): Inglaterra 2 - 0 Francia. Los ingleses hicieron valer la localía con un doblete de Roger Hunt.
  • España 1982 (Fase de grupos): Inglaterra 3 - 1 Francia. Un encuentro recordado por los dos goles de Bryan Robson para el triunfo británico.
  • Qatar 2022 (Cuartos de final): Inglaterra 1 - 2 Francia. El cruce más reciente en Mundiales, donde los goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud clasificaron a los franceses, en un partido donde Harry Kane falló un penal decisivo sobre el final.

Últimos 5 enfrentamientos oficiales

Si se miran los cruces del siglo XXI, la tendencia favorece notablemente a los franceses, quienes han ganado tres de los últimos cinco partidos entre ambos:

  • Copa del Mundo 2022 (Cuartos) Inglaterra 1 - 2 Francia
  • Amistoso Internacional 2017 Francia 3 - 2 Inglaterra
Mirá tambiénArgentina jugará con la camiseta titular la final del Mundial ante España
  • Amistoso Internacional 2015 Inglaterra 2 - 0 Francia
  • Eurocopa 2012 (Fase de Grupos) Francia 1 - 1 Inglaterra
  • Eurocopa 2004 (Fase de Grupos) Francia 2 - 1 Inglaterra
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