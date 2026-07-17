El Mundial 2026 comienza a bajar el telón y, antes de la gran final entre Argentina y España, Francia e Inglaterra disputarán este sábado el partido por el tercer puesto. El encuentro se jugará desde las 18 (hora argentina) en el Estadio Miami y tendrá como árbitro al venezolano Jesús Valenzuela.
Mbappé y Bellingham, frente a frente en la despedida del Mundial 2026
Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18 (hora argentina) en el Estadio Miami para definir el tercer puesto del Mundial 2026. Tras quedar eliminadas en semifinales frente a España y Argentina, respectivamente, ambas selecciones buscarán despedirse del certamen con una victoria que les permita subir al podio.
Los dos seleccionados llegan golpeados por sus derrotas en semifinales, pero con el objetivo de cerrar el torneo con una buena imagen y terminar entre los tres mejores del mundo.
Francia quiere despedir con un triunfo el ciclo de Didier Deschamps
El seleccionado francés afrontará un partido especial, ya que marcará el final del ciclo de Didier Deschamps al frente del equipo nacional.
Los Bleus, considerados uno de los grandes candidatos al título, quedaron eliminados tras caer 2-0 ante España, en un encuentro donde el conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó el desarrollo y se impuso con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.
Más allá de la frustración por no disputar la final, Francia intentará cerrar el torneo en el podio por tercera Copa del Mundo consecutiva, luego del título conseguido en Rusia 2018 y el subcampeonato obtenido en Qatar 2022.
Además, todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, quien llega al encuentro igualado con Lionel Messi en la tabla de goleadores del certamen con ocho tantos y buscará quedarse con la Bota de Oro.
Inglaterra busca un premio consuelo tras caer ante Argentina
Del otro lado estará Inglaterra, que dejó escapar la posibilidad de disputar la final tras perder 2-1 frente a la Selección Argentina en una semifinal cargada de emociones.
El equipo de Thomas Tuchel había comenzado en ventaja gracias al gol de Anthony Gordon, pero la reacción del conjunto argentino, con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, selló la clasificación albiceleste al partido decisivo.
Ahora, los Tres Leones intentarán conseguir un logro poco habitual en su historia. La única vez que Inglaterra terminó entre los tres mejores de un Mundial fue en 1966, cuando conquistó el único título de su historia. Posteriormente finalizó cuarta en Italia 1990 y Rusia 2018, por lo que buscará cerrar esta edición con un lugar en el podio.
Probables formaciones y cómo ver el partido
Francia formaría con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix y Lucas Digne; Manu Koné y Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué; Kylian Mbappé. El entrenador será Didier Deschamps.
Por su parte, Inglaterra alinearía a Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Djed Spence; Declan Rice y Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane. El director técnico es Thomas Tuchel.
El encuentro comenzará a las 18 (hora argentina), se disputará en el Estadio Miami y podrá verse en vivo a través de D Sports. El ganador se despedirá del Mundial 2026 con la medalla de bronce y el tercer lugar del certamen.