Este sábado

Mbappé y Bellingham, frente a frente en la despedida del Mundial 2026

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18 (hora argentina) en el Estadio Miami para definir el tercer puesto del Mundial 2026. Tras quedar eliminadas en semifinales frente a España y Argentina, respectivamente, ambas selecciones buscarán despedirse del certamen con una victoria que les permita subir al podio.