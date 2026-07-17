Después de algunos días sin realizar declaraciones públicas, Jude Bellingham se expresó por primera vez tras la derrota de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026.
Bellingham rompió el silencio tras la derrota ante Argentina y dejó un mensaje de unidad
Luego de la derrota frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, Jude Bellingham rompió el silencio con un emotivo mensaje dirigido a los hinchas ingleses. El mediocampista del Real Madrid agradeció el apoyo recibido durante el torneo, compartió un poema que lo conmovió y llamó a mantener la unidad de cara al futuro de la selección.
El mediocampista del Real Madrid utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de los aficionados y transmitir un mensaje de optimismo, acompañado por un poema que, según explicó, fue escrito por el conductor del autobús del seleccionado durante la concentración en Kansas.
Un mensaje para los hinchas ingleses
En la publicación, Bellingham reconoció la dificultad que significó encontrar las palabras adecuadas luego de la eliminación mundialista.
"Me costaba mucho encontrar las palabras adecuadas para ayer y las últimas semanas, pero esto da en el clavo con nuestro conductor en Kansas", escribió.
El futbolista también dedicó unas palabras de agradecimiento a los miles de simpatizantes que acompañaron al equipo durante el torneo.
"Gracias por el increíble apoyo desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos y apoyarnos", expresó.
En el tramo final de su mensaje hizo un llamado a preservar el espíritu que, según destacó, acompañó al seleccionado a lo largo del Mundial.
"No dejen que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas... ¡Y lo lograremos! Los queremos", concluyó.
El poema que eligió compartir
El texto difundido por Bellingham incluye una reflexión sobre el espíritu con el que Inglaterra afrontó la Copa del Mundo.
Uno de sus pasajes más destacados señala: "Inglaterra vistió con orgullo a los Tres Leones, sin perseguir la gloria de un brillo pasajero. Buscaban una noble empresa: dominarse a sí mismos antes que ante los ojos de los hombres".
El mediocampista explicó que esas palabras reflejaban con precisión el sentimiento del plantel tras la eliminación y por eso decidió compartirlas con los seguidores del seleccionado.
Un Mundial que lo confirmó como líder de Inglaterra
Más allá de la derrota en semifinales, Bellingham fue uno de los futbolistas más destacados del Mundial 2026.
El volante asumió el liderazgo del equipo dirigido por Thomas Tuchel y finalizó como el máximo goleador de Inglaterra en el certamen, con seis tantos y una asistencia.
Su rendimiento fue determinante en varios encuentros, especialmente ante México y Noruega, selecciones a las que les convirtió dos goles en cada partido.
Sin embargo, en las semifinales frente a Argentina no logró repetir ese nivel. Inglaterra comenzó el encuentro en ventaja, pero el conjunto dirigido por Lionel Scaloni reaccionó y se impuso 2-1, dejando al seleccionado inglés sin la posibilidad de disputar una nueva final del mundo.
Pese al golpe deportivo, Bellingham eligió cerrar su participación en el torneo con un mensaje de agradecimiento y confianza en el futuro, dejando en claro que considera que la base del actual plantel puede seguir siendo protagonista en los próximos años.