"Juntos podemos lograr grandes cosas"

Bellingham rompió el silencio tras la derrota ante Argentina y dejó un mensaje de unidad

Luego de la derrota frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026, Jude Bellingham rompió el silencio con un emotivo mensaje dirigido a los hinchas ingleses. El mediocampista del Real Madrid agradeció el apoyo recibido durante el torneo, compartió un poema que lo conmovió y llamó a mantener la unidad de cara al futuro de la selección.