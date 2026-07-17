La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) decidió sostener el proyecto deportivo de Mohamed Ouahbi y confirmó que el entrenador continuará al frente de la selección nacional, pese a las críticas que surgieron tras la eliminación en los cuartos de final del Mundial 2026.
Marruecos ratificó a Mohamed Ouahbi pese a las críticas tras el Mundial 2026
La Federación Real Marroquí de Fútbol confirmó la continuidad de Mohamed Ouahbi como entrenador de la selección mayor, pese a las críticas que recibió tras la eliminación en los cuartos de final del Mundial 2026. La dirigencia destacó el desempeño del equipo durante el torneo y ratificó su confianza en el proyecto de cara al ciclo que culminará con la Copa del Mundo de 2030.
La decisión fue oficializada este jueves mediante un comunicado en el que la entidad expresó su respaldo al cuerpo técnico y al plantel, destacando el rendimiento mostrado por Marruecos a lo largo del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
El planteo ante Francia desató los cuestionamientos
Marruecos llegaba a la Copa del Mundo con grandes expectativas luego de su histórica actuación en Qatar 2022, donde se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial y finalizó en el cuarto puesto.
En esta edición, el conjunto marroquí volvió a ser protagonista al meterse entre los ocho mejores equipos del torneo. Sin embargo, la derrota 2-0 frente a Francia en los cuartos de final generó fuertes cuestionamientos hacia Ouahbi.
Las críticas no estuvieron centradas únicamente en el resultado, sino especialmente en el planteo táctico del equipo, que mostró dificultades para generar situaciones de peligro y nunca logró poner en aprietos al conjunto francés.
El respaldo de la Federación
Ante las versiones que ponían en duda la continuidad del entrenador, la Federación Real Marroquí emitió un comunicado para despejar cualquier incertidumbre.
"El Comité Directivo de la FRMF ratifica su confianza en el entrenador de la selección nacional 'A', Mohamed Ouahbi, para que siga al frente de su misión", expresó el organismo.
La entidad también calificó como "positiva y honorable" la campaña realizada por el seleccionado en el Mundial, al considerar que volver a instalarse entre las principales potencias del fútbol internacional confirma el crecimiento sostenido del equipo.
Asimismo, el presidente de la federación, Fouzi Lekjaa, defendió el desempeño de los futbolistas y cuestionó la difusión de versiones que, según sostuvo, afectan al plantel.
"Todos los jugadores defendieron con brillantez los colores nacionales, demostrando entrega y compromiso", señaló, al tiempo que pidió no dar crédito a "informaciones falsas que perjudican su entorno y su rendimiento".
Un proyecto con la mira puesta en 2030
La ratificación de Ouahbi forma parte de un plan de largo plazo impulsado por la dirigencia marroquí.
El entrenador había sido contratado con el objetivo de conducir al equipo tanto en el Mundial 2026 como en el proceso que desembocará en la Copa del Mundo de 2030, certamen que Marruecos organizará conjuntamente con España y Portugal.
Con esta decisión, la federación apuesta por dar continuidad a un proyecto que busca consolidar a la selección africana entre las principales protagonistas del fútbol mundial, luego de dos actuaciones consecutivas de alto nivel: el histórico cuarto puesto conseguido en Qatar 2022 y la clasificación a los cuartos de final en el Mundial 2026.