Anuncio de la Federación Marroquí

Marruecos ratificó a Mohamed Ouahbi pese a las críticas tras el Mundial 2026

La Federación Real Marroquí de Fútbol confirmó la continuidad de Mohamed Ouahbi como entrenador de la selección mayor, pese a las críticas que recibió tras la eliminación en los cuartos de final del Mundial 2026. La dirigencia destacó el desempeño del equipo durante el torneo y ratificó su confianza en el proyecto de cara al ciclo que culminará con la Copa del Mundo de 2030.