Después de transformarse en una de las grandes historias del Mundial 2026, el arquero de Cabo Verde, Vozinha, comenzó a definir su futuro profesional.
Tras su gran Mundial, Vozinha dejó en claro qué espera para el próximo paso de su carrera
Luego de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, el arquero Vozinha habló sobre su futuro profesional. Tras quedar libre del Chaves de Portugal, aseguró que espera continuar su carrera en un club que lo valore por sus condiciones deportivas y no únicamente por la repercusión que alcanzó durante la Copa del Mundo.
A sus 40 años y tras finalizar su vínculo con el Grupo Desportivo Chaves, de la Segunda División de Portugal, el guardameta aseguró que desea continuar su carrera, aunque dejó en claro cuáles son sus prioridades al momento de elegir un nuevo destino.
El experimentado arquero, que ganó reconocimiento internacional por sus destacadas actuaciones durante la Copa del Mundo y por la repercusión que tuvo en las redes sociales, afirmó que espera recibir una propuesta que valore su rendimiento dentro del campo de juego.
"Quiero que me elijan por lo que puedo aportar"
En una entrevista concedida al canal CBS, Vozinha fue contundente al referirse a las versiones que lo vinculan con distintos clubes tras su gran actuación en el Mundial.
"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", expresó.
El arquero explicó que su intención es que el reconocimiento obtenido durante el torneo se traduzca en una oportunidad deportiva y no únicamente en una estrategia comercial derivada de la popularidad que alcanzó.
A los 40 años, todavía quiere seguir compitiendo
Lejos de pensar en el retiro, Vozinha aseguró que mantiene intacta la motivación para seguir jugando al máximo nivel.
"Estar aquí a los 40 años y sentir realmente esa pasión me hace querer jugar al menos uno o dos años más. Todo dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué puede pasar mañana, pero quiero seguir jugando", sostuvo.
Sus actuaciones fueron determinantes para que Cabo Verde protagonizara una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. En su primera participación en una Copa del Mundo, el seleccionado africano logró superar la fase de grupos tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, antes de quedar eliminado en los dieciseisavos de final.
Del sueño de salir de Cabo Verde al interés de nuevos clubes
Durante la entrevista, Vozinha también recordó las dificultades que enfrentó al comienzo de su carrera.
"Desde que era niño soñé con ser futbolista profesional. En nuestro país las posibilidades son muy pocas y, antes que nada, hay que luchar para conseguir una visa. Ese es el primer gran desafío", relató.
Tras su destacada participación mundialista, el arquero comenzó a aparecer en la órbita de distintos equipos. Entre los clubes que fueron vinculados con el guardameta figuran el Inter Miami, donde juega Lionel Messi, y Colo-Colo, que analiza incorporarlo para reforzar su plantel.
Mientras evalúa las ofertas que puedan surgir, Vozinha dejó claro cuál será el principal criterio para definir el próximo paso de una carrera que, a los 40 años, parece estar viviendo uno de sus mejores momentos.