"Todavía tengo pasión por jugar"

Tras su gran Mundial, Vozinha dejó en claro qué espera para el próximo paso de su carrera

Luego de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, el arquero Vozinha habló sobre su futuro profesional. Tras quedar libre del Chaves de Portugal, aseguró que espera continuar su carrera en un club que lo valore por sus condiciones deportivas y no únicamente por la repercusión que alcanzó durante la Copa del Mundo.