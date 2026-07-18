90 días claves para ajustar detalles

Santa Fe hace hincapié en la necesidad de planificar y organizarse ante El Niño

Tras las reuniones encabezadas por Pullaro en Rosario y Santa Fe seguirán encuentros regionales. Se aguarda el decreto con el fondo de diez millones de pesos anunciado por el gobernador. Aconsejan seguir con detenimiento los pronósticos y las alertas oficiales.