Con dos reuniones multitudinarias, en la Sala Lavardén de Rosario y en el Centro Cultural Provincial en esta capital, el gobierno de Santa Fe puso en el centro del escenario la necesidad de estar preparados para hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño donde se prevé un mayor impacto sobre fines de octubre hasta fines de febrero.
Santa Fe hace hincapié en la necesidad de planificar y organizarse ante El Niño
Tras las reuniones encabezadas por Pullaro en Rosario y Santa Fe seguirán encuentros regionales. Se aguarda el decreto con el fondo de diez millones de pesos anunciado por el gobernador. Aconsejan seguir con detenimiento los pronósticos y las alertas oficiales.
"Prevención, atención a los pronósticos y alertas; trabajo ordenado, planificado y priorizando los recursos para mitigar consecuencias del fenómeno climático", escribió en X el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia quien preside el Comité Interministerial Operativo de Emergencias.
En Rosario fueron invitados los intendentes del sur santafesino más autoridades de comités de cuencas y entidades ruralistas; en esta capital fue el turno de las mismas autoridades pero del centro norte santafesino. Ahora le seguirán reuniones regionales donde habrá presencia de funcionarios provinciales con autoridades locales.
Las dos reuniones las abrió el gobernador Maximiliano Pullaro seguido de Bastía. Luego, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, se encargaron de exponer el avance del Plan Hídrico Provincial. La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto con el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, explicaron el funcionamiento del sistema provincial de respuesta ante emergencias, mientras que el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, presentó las medidas previstas para los sectores productivos.
Ganadería y agricultura serían los sectores productivos más afectados mientras que las poblaciones urbanas más expuestas estarían en el centro norte santafesino. Las barrancas del Paraná en la zona sur juegan a favor de esos núcleos poblacionales.
Las dos reuniones apuntan a fortalecer la coordinación entre organismos provinciales, gobiernos locales e instituciones. El objetivo es planificar y responder de manera articulada ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. El tema desplazó en la semana la difusión que hace el gobierno de los Juegos Odesur que serán en septiembre.
El gobernador anunció que habrá un fondo específico de $10.000 millones para atender emergencias de manera inmediata; cuatro helicópteros estarán disponibles para asistir a las localidades que lo necesiten; se apura el mantenimiento y la limpieza de canales para que puedan drenar correctamente.
"Con planificación, inversión y coordinación, Santa Fe se prepara para responder eficientemente ante la emergencia hídrica", marcó Bastia.
En el gobierno son conscientes que el fenómeno Niño se producirá, los pronósticos dicen que será muy intenso y de allí la fuerte exhortación a coordinar, a planificar y a seguir fortaleciendo a los cuerpos de bomberos en toda la provincia. "Estamos en la región donde habrá excesos de lluvias e inundaciones porque habrá crecida del sistema del Paraná y del Salado", reconocen en Protección Civil. Este martes, Escajadillo estará en otra reunión convocada por Nación para seguir evaluando el tema. El encuentro tiene por escenario Misiones, otra provincia que se verá afectada por lluvias y crecidas.
Durante la actual gestión provincial hubo fenómenos meteorológicos muy intensos pero muy localizados. Ahora se estima que será todo el territorio el afectado.
En ambas reuniones, Bastia insistió en recomendar hacer caso a las alertas, hacer caso a los pronósticos. Parte de Córdoba, de Santiago del Estero y toda la cuenca del Paraná será área crítica. La decisión de Pullaro a las áreas técnicas es acelerar las obras y que los gobiernos locales lleven adelante todas las cuestiones preventivas. "Hoy la obra estratégica y estructural es esencial y debe ser priveligada sobre una obra estética" insisten en Casa de Gobierno ante intendentes. "Tenemos que cuidar a la población y a los bienes de los vecinos" repiten para que el mensaje sea claro.
Para el gobierno el peor enemigo del fenómeno Niño es la improvisación. Ponen ejemplo en el tratamiento de las aguas donde en muchas ocasiones, localidades o vecinos abren canales para arrojarle el agua al siguiente. "Hay que hacerlo con diseño estratégico, pero hay que limpiar cunetas, canales, hay que cortar la rama de los árboles para que cuando lleguen los vientos no corten cables transmisores de energía. Hay que tener las alcantarillas listas. Hay que hacer caso a las recomendaciones y ante aviso de tormenta, no sacar la basura", marcan en Asuntos Hídricos.
En Desarrollo Productivo se hace y se hará hincapié en manejo de caminos rurales, canalizaciones y sobre todo en las recomendaciones sobre siembra y posible traslado de hacienda vacuna, especialmente la criada en zona de islas. "Tenemos entre 90 y 120 días para hacer reservas de forrajes y planificar el tema rodeos" se indica en el ministerio que conduce Puccini.
"Insistimos mucho en hacer un trabajo previo para mitigar las consecuencias de lo que inevitablemente va a ocurrir, que será el exceso hídrico", marcó Bastia ante un grupo de intendentes al terminar el encuentro en el Centro Cultural.
La Capital
El ministro Enrico destacó el avance de las obras de defensa hídrica en el Gran Santa Fe, retomadas en enero de 2024, entre ellas el terraplén Garello, que hoy tiene un avance del 75 %. Explicó que la capital provincial, junto con Arroyo Leyes, San José del Rincón y Saladero Cabal (dpto Garay), constituye una de las áreas de mayor vulnerabilidad hídrica y concentra una parte importante de las inversiones.
"Solo en esta región ya llevamos invertidos más de 30.000 millones de pesos en obras de defensa, estaciones de bombeo, reservorios y sistemas de protección", indicó Enrico.
Nación
El gobierno nacional anunció que en la primera quincena de agosto habrá una reunión en Resistencia, Chaco, por el tema Niño con autoridades del noreste argentino. Semanas atrás, en esa ciudad se reunieron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) para abordar el tema Bajos Submeridionales que será afectada por las aguas.
Este martes, en Misiones, Escajadillo asistirá a la reunión de la Agencia Federal de Emergencias, la segunda en poco tiempo ya que la anterior fue en esta capital.
En tanto, el gobierno provincial llevará adelante varias reuniones regionales para acentuar conceptos de prevención, prioridad, trabajo ordenado, estratégico, coordinado, hacer caso a las alertas.