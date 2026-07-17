El arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, dijo no haber estado “al tanto” de la invitación formal que le realizó el gobernador Maximiliano Pullaro al papa León XIV para que visite Santa Fe, más precisamente la ciudad de Rosario, durante la posible gira sudamericana que el Sumo Pontífice realizaría entre el 5 y el 15 de noviembre próximos. Dicha visita incluiría además de Argentina los países de Perú y Uruguay, según se informó desde la Gobernación.
Mons. Fenoy habló de la invitación que le hizo Pullaro al Papa León XIV a visitar Santa Fe
“Todavía no tenemos la confirmación del viaje”, dijo el máximo representante de la Iglesia Católica local. La invitación oficial del Gobierno de Santa Fe fue enviada al nuncio apostólico de la Santa Sede en la República Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.
“No estoy al tanto de la invitación que ha hecho Pullaro”, le dijo Fenoy a El Litoral, tras la consulta periodística de rigor. “Generalmente, cuando hay un trascendido sobre la posibilidad de una visita del Papa, la autoridad pública puede invitarlo”, agregó luego el máximo referente de la Iglesia Católica local. “Así que no es raro que ocurra”.
Más adelante, Fenoy aclaró con énfasis: “Nosotros no tenemos confirmación oficial de la visita del Papa a la Argentina”, y detalló en el mismo sentido: “Los obispos no hemos recibido una confirmación oficial. Todo lo que sabemos son trascendidos de la prensa, por las declaraciones que hizo el arzobispo de Montevideo (Uruguay), pero aquí no tenemos ninguna confirmación oficial”.
El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, fue quien confirmó que el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre de 2026. En una conferencia de prensa realizada el 14 de julio, expresó la "enorme alegría" de la Iglesia local por la visita. Sin embargo desde el Vaticano no ha habido aun ningún anuncio oficial de la visita.
A la espera de la confirmación oficial de la gira por Sudamérica del Sumo Pontífice, el gobernador envió este viernes una nota al nuncio apostólico en Argentina invitando a Su Santidad a la ciudad santafesina “que en los últimos años vive un marcado proceso de pacificación”, expresó la Gobernación santafesina en un comunicado dado a conocer a la prensa.
Pullaro dirigió una nota al nuncio apostólico de la Santa Sede en la República Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, invitando al Sumo Pontífice a visitar la ciudad de Rosario. La información fue confirmada este viernes por la vocera oficial de la Provincia, Virginia Coudannes.
La funcionaria detalló que en la misiva, enviada a fines de junio, el mandatario santafesino transmite “las expectativas que se han generado en nuestro país ante la posibilidad de la visita del papa, Su Santidad León XIV, a la Argentina”, y expresa un “profundo deseo como gobernador de la Provincia de Santa Fe de que, en el itinerario de su visita al país, pueda contemplar llegar a la provincia”, especialmente a la ciudad de Rosario.
En la nota, Pullaro expone el proceso de cambio que ha tenido Rosario en estos años, pero también las complejidades que sufrió años atrás, y en virtud de la pacificación de este territorio, también considera una oportunidad y un escenario de honda significación simbólica y pastoral, que pueda acercarse a nuestra tierra.
Si bien no ha sido confirmado oficialmente por el Vaticano, el Papa realizaría una gira por Sudamérica entre el 5 y el 15 de noviembre próximo que incluiría visitas a Uruguay, Argentina y Perú, país en el que vivió como misionero durante 40 años y del cual obtuvo la nacionalidad.
La última vez que un papa llegó a la Argentina fue 1987, cuando Juan Pablo II estuvo seis días y, entre el 6 y el 12 de abril, visitó diez ciudades, entre ellas Paraná y Rosario.
Monseñor Fenoy explicó que “generalmente, los viajes del Papa se preparan con la Nunciatura Apostólica”. Cabe mencionar, en ese sentido, que todavía el nuncio apostólico (monseñor Michael Wallace Banach) no llegó a Argentina. Estas visitas “se preparan a nivel Iglesia”, agregó Fenoy, “la Iglesia Universal, es decir, la Santa Sede, y las Iglesias locales de la Argentina”.
“Esto no significa que no puedan recibir además la invitación de alguna autoridad pública”, dijo Fenoy, en relación a la invitación cursada por Pullaro. “Está en su derecho de hacerlo”, mencionó. Pero “se estas visitas preparan a otro nivel, no al nivel público político”, indicó. Y señaló sobre el final que también es importante conocer “la característica que tenga la visita del Papa, si es oficial o pastoral, por ejemplo. Todo eso no lo sabemos porque no tenemos la confirmación del viaje”.
Por último, cabe mencionar que Monseñor Fenoy no visitó aun al Papa León XIV, a quien todavía no conoce personalmente. Distinto fue el trato que tuvo con el Papa Francisco, a quien visitó en el Vaticano y con quien trabajó codo a codo en Argentina cuando era Jorge Bergoglio.