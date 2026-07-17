Lo que dijo el arzobispo

Mons. Fenoy habló de la invitación que le hizo Pullaro al Papa León XIV a visitar Santa Fe

“Todavía no tenemos la confirmación del viaje”, dijo el máximo representante de la Iglesia Católica local. La invitación oficial del Gobierno de Santa Fe fue enviada al nuncio apostólico de la Santa Sede en la República Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.