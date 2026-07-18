La Comuna de San Agustín continúa avanzando en las gestiones para concretar la llegada del servicio de gas natural, una iniciativa que representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la localidad.
Una obra histórica para San Agustín: avanzan los estudios para incorporar el servicio de gas natural
El presidente comunal Cristian Osta confirmó una nueva reunión de trabajo con representantes de Litoral Gas para continuar con la planificación de una obra considerada estratégica para la localidad. El proyecto contempla una primera etapa destinada a instituciones, comercios e industrias, y requiere avanzar en estudios técnicos y administrativos.
En ese marco, el presidente comunal Cristian Osta confirmó que representantes de Litoral Gas visitaron la localidad para analizar los avances del proyecto y relevar información necesaria para continuar con los estudios técnicos.
“Nos visitaron funcionarios de Litoral Gas de Rosario a partir de las notas y proyectos que enviamos. Estuvimos trabajando sobre los metros cúbicos que utilizarían distintos sectores de la localidad, como la estación de servicio, la Cooperativa Guillermo Lehmann, las fábricas que tenemos y las viviendas”, explicó Osta.
Durante el encuentro se analizaron las necesidades actuales y futuras de consumo, además de las prioridades que tendría la ejecución de la obra.
Según detalló el presidente comunal, desde la empresa sugirieron avanzar inicialmente con una primera etapa que contemple sectores considerados prioritarios.
“Nos plantearon armar una primera etapa para el pueblo, teniendo como principales objetivos el centro de salud y las escuelas, y después continuar con el resto de la planificación”, indicó.
Un proyecto con participación público-privada
Osta explicó que la obra demandará una importante inversión y un trabajo coordinado entre distintos sectores.
“El gas se tomaría desde la Autovía, a unos 3.000 metros hacia el norte, donde estaría ubicada la planta reguladora, que es una de las partes más costosas del proyecto”, señaló.
En ese sentido, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para poder avanzar con una obra de esta magnitud.
“Es una obra muy costosa, por eso es fundamental ir trabajando paso a paso, con toda la información técnica necesaria y con la participación de todos los actores involucrados”, manifestó.
El titular comunal explicó que actualmente el intercambio de información con Litoral Gas se realiza mediante un expediente digital, donde se incorporan los datos solicitados por la empresa para continuar con el análisis.
“Esta semana ya enviamos lo que nos solicitaron y ahora estamos esperando nueva información. Todo se carga digitalmente y vamos avanzando mediante ese intercambio permanente”, detalló.
Desde la Comuna destacaron que la incorporación del gas natural permitiría mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer la actividad productiva y generar nuevas oportunidades para el desarrollo local.
Obras y proyectos para mejorar los espacios públicos
Además del avance en la gestión del gas natural, Osta repasó otras obras que se llevan adelante en San Agustín, entre ellas la remodelación de la plaza y la puesta en valor del espacio destinado a los juegos infantiles.
“Comenzamos con el movimiento de suelos para realizar una platea de 10 por 10 metros donde estará ubicado un mangrullo de cinco módulos”, explicó.
El presidente comunal destacó que la intervención también surgió a partir del diálogo con vecinos y familias que utilizan diariamente el espacio.
“Nos juntamos una tarde con las madres que estaban en la plaza y nos fueron haciendo sugerencias. Por ejemplo, nos plantearon que algunos juegos estaban mal ubicados porque los chicos podían chocarse. Escuchar esas opiniones es muy importante”, sostuvo.
En ese marco, algunos juegos serán reutilizados y reubicados, mientras que otros serán reemplazados debido a su antigüedad. Además, se incorporará un nuevo atractivo: un monumento del Principito, una propuesta que busca darle una identidad particular al espacio.
“El monumento ya está terminado y fue realizado por Juan Carlos Nauzneris. La idea surgió para darle algo distinto a la plaza, un elemento que nos identifique y que no es habitual encontrar en la zona”, explicó.
Viviendas, bicisenda y actividades de invierno
Osta también se refirió al avance de las viviendas que se están construyendo en la localidad y confirmó que las obras mantienen un buen ritmo. “Ya llegó el material para techar las dos viviendas que faltaban. Son tres en total y la obra viene avanzando muy bien”, indicó.
El presidente comunal destacó el esfuerzo para sostener los trabajos pese a las dificultades vinculadas a los tiempos administrativos y económicos.
Por otra parte, confirmó que hacia fines de julio o comienzos de agosto comenzarán los trabajos para la construcción de la bicisenda. “Ya hicimos un concurso de precios y compramos el hormigón. Son 150 metros, una parte destinada a la plaza y otra a la bicisenda. Vamos organizando los recursos para optimizar los costos”, explicó.
Finalmente, Osta realizó un balance positivo de las actividades de vacaciones de invierno que se desarrollan en la localidad, con propuestas gratuitas para niños y niñas.
“Se realizan lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 con profesores locales. Participaron alrededor de 45 chicos y el cierre será con una chocolatada para compartir un momento con las familias”, concluyó.