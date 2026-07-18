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Una obra histórica para San Agustín: avanzan los estudios para incorporar el servicio de gas natural

El presidente comunal Cristian Osta confirmó una nueva reunión de trabajo con representantes de Litoral Gas para continuar con la planificación de una obra considerada estratégica para la localidad. El proyecto contempla una primera etapa destinada a instituciones, comercios e industrias, y requiere avanzar en estudios técnicos y administrativos.