El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes que está vigente para el sábado y domingo un alerta por tormentas que comprende zonas de la provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y la región cordillerana, donde se esperan nevadas.
Rige un alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y el litoral argentino
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional comprende además zonas de Entre Ríos, Corrientes y Chaco y abarca todo el fin de semana. En la cordillera, en tanto, se esperan nevadas.
En la zona afectada, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En Entre Ríos, además, se estima que se pueden presentar tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, muy intensas ráfagas que pueden superar los 90 km/h e importante actividad eléctrica.
En el caso de Entre Ríos, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
En Santa Fe
En Santa Fe el alerta es de nivel amarillo y comprende los departamentos La Capital, Garay, San Jerónimo, General Obligado, San Javier, Vera, 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo.
Recomendaciones
En el mismo sentido, el organismo recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento
Además, el SMN sugirió en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
También instó a tener preparado un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.