Tras jornadas marcadas por el frío intenso, la capital provincial se prepara para una semana de condiciones climáticas más amables y un paulatino ascenso de la temperatura. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros centros de monitoreo, el ambiente se tornará notablemente más agradable, con marcas térmicas que alcanzarán los 26°C hacia el final de la semana laboral.
El "veranito de San Juan" en pleno invierno: las temperaturas ascenderán esta semana en Santa Fe
La capital santafesina experimentará un ascenso térmico notable, con máximas de hasta 26°C, permitiendo disfrutar de un clima más templado en a mitad de julio.
El ascenso de la temperatura: día a día
El cambio de tendencia comenzó a percibirse este martes 14 de julio, con un ambiente estable y cielo parcialmente nublado. La rotación del viento hacia el sector norte es el factor determinante que facilita el ingreso de aire más cálido, permitiendo que las máximas superen los 20°C a partir de mediados de semana.
- Miércoles 15: se espera una jornada con nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 22°C de máxima.
- Jueves 16: el ascenso térmico se intensifica. El termómetro marcará valores más elevados, con una mínima de 15°C y una máxima que podría alcanzar los 25°C.
- Viernes 17: será el pico de temperatura de la semana. Con tiempo estable y cielo parcialmente nublado, la máxima llegará a los 26°C, manteniendo una mínima confortable de 17°C.
La perspectiva para el fin de semana
La estabilidad meteorológica que predominará en el área metropolitana durante los primeros días de esta semana comenzará a presentar matices hacia el cierre. Si bien el ambiente templado se mantendrá, el Servicio Meteorológico Nacional indica un cambio en las condiciones para el sábado 18, donde aumenta la probabilidad de precipitaciones, con una máxima estimada en 23°C y mínima de 16°C.
Esta transición hacia un escenario más inestable marca el final de este breve periodo de condiciones casi primaverales, instando a los ciudadanos a mantenerse informados ante posibles cambios en el reporte meteorológico durante el fin de semana.
La configuración de vientos moderados provenientes del noreste y norte se mantendrá constante, consolidando esta masa de aire más templado que otorga un respiro frente a las mañanas gélidas que caracterizaron los días anteriores en Santa Fe.
Con máximas que rozarán los 26°C, la capital provincial y la región vivirán una suerte de "veranito" anticipado en pleno julio. Si bien el invierno continúa vigente, esta semana ofrece una oportunidad para disfrutar de jornadas más templadas, ideales para aprovechar los espacios públicos y la vida al aire libre bajo un sol que, aunque bajo, se sentirá mucho más cálido durante las tardes.