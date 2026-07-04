Frío extremo

Santa Fe permanece bajo alerta meteorológica en medio de una persistente ola polar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó las advertencias por temperaturas extremas que afectan a la bota santafesina y a otros 20 distritos del país. Cuáles son los riesgos para la salud y cómo seguirá el tiempo en las próximas jornadas.