Una intensa masa de aire de origen antártico continúa dominando las condiciones climáticas de gran parte de la Argentina, consolidando una de las irrupciones polares más extensas y severas de lo que va del año. En la provincia de Santa Fe, al igual que en la Ciudad de Buenos Aires y otras 19 jurisdicciones, rige este fin de semana una alerta amarilla por temperaturas inusualmente bajas, un fenómeno que mantiene en vilo tanto a las autoridades sanitarias como a los ciudadanos que intentan mitigar el impacto del frío en sus hogares.
Santa Fe permanece bajo alerta meteorológica en medio de una persistente ola polar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó las advertencias por temperaturas extremas que afectan a la bota santafesina y a otros 20 distritos del país. Cuáles son los riesgos para la salud y cómo seguirá el tiempo en las próximas jornadas.
El reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que los registros térmicos se ubican entre 6 y 10 grados por debajo de los valores normales para esta época del año. Si bien el nivel de alerta para el territorio santafesino implica un efecto leve a moderado sobre la salud, el organismo advierte que estas condiciones pueden tornarse peligrosas para los grupos más vulnerables, tales como niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas. En tanto, sectores específicos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba permanecen bajo alerta naranja, debido al riesgo epidemiológico derivado de la exposición prolongada a estas temperaturas extremas.
Impacto social y alta demanda energética
Las madrugadas de las últimas jornadas en la región central del país estuvieron marcadas por heladas intensas y marcas bajo cero que transformaron el paisaje urbano y rural. Esta coyuntura meteorológica no tardó en reflejarse en la infraestructura de servicios y asistencia social: en los principales centros urbanos de la provincia se reportó un notable incremento en la demanda de energía para calefacción, al tiempo que los organismos públicos y las organizaciones solidarias debieron profundizar e intensificar los operativos de asistencia para personas en situación de calle, un sector críticamente expuesto ante los rigores de la temporada invernal.
Desde el punto de vista técnico, las autoridades del SMN recordaron que el sistema de alertas por temperaturas extremas se fundamenta en un análisis comparativo estricto. Las advertencias se activan cuando los valores térmicos pronosticados quiebran de forma persistente los parámetros históricos de cada región durante varios días consecutivos, elevando sustancialmente las probabilidades de afectación física en la población.
Cuidados esenciales frente al frío
Frente a la continuidad de este escenario invernal, los especialistas del organismo nacional insistieron en una serie de recomendaciones esenciales para evitar complicaciones de salud. Se aconseja utilizar indumentaria en múltiples capas livianas, evitar los desplazamientos o exposiciones prolongadas al aire libre y asegurar que los sistemas de calefacción intradomiciliarios funcionen de manera segura para prevenir accidentes por monóxido de carbono.
Asimismo, se subrayó la importancia de mantener una adecuada hidratación, cuidar la alimentación y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, dado que estas últimas tienden a acelerar la pérdida de calor corporal en lugar de combatirla.
Cuándo llegará el alivio térmico
De acuerdo con las previsiones de los principales modelos meteorológicos, el núcleo más severo de esta masa de aire polar comenzará a retirarse de forma paulatina en el transcurso de la próxima semana. Para las áreas del centro del país y la región metropolitana, se anticipa un domingo inestable con nubosidad variable y registros térmicos que oscilarán entre los 5 y los 9 grados.
A partir del lunes se iniciará una lenta pero sostenida recuperación de las temperaturas máximas, las cuales podrían alcanzar los 12°C, proyectando marcas de entre 15 y 16°C para mediados de la semana. No obstante, las mañanas continuarán presentándose marcadamente frías, consolidando un invierno que recién da sus primeros pasos y que ya se hace sentir con todo su rigor.