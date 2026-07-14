Antes de salir de casa conviene dedicar unos minutos a revisar cómo estará el tiempo, qué calles presentan cortes, cuáles son los desvíos del transporte público y qué servicios pueden afectar la rutina. Esta guía reúne la información de mayor utilidad para que puedas planificar el día, evitar demoras y llegar a destino sin sobresaltos.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 14 de julio
El clima, el estado del tránsito, los cortes de calles, las obras que afectan la circulación y las recomendaciones para organizar la jornada. En pocos minutos, conocé la información más importante de este martes en la ciudad de Santa Fe.
Lo más importante en 30 segundos
- El martes será estable, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C.
- Hay varios cortes de tránsito por obras de ASSA y tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.
- Algunas líneas de colectivos modifican sus recorridos durante la jornada.
- Hasta el momento no se informaron cortes programados de energía eléctrica en la ciudad.
- Continúan obras de ASSA que generan restricciones en distintas calles.
- Los beneficiarios de ANSES pueden consultar sus acreditaciones desde Mi ANSES.
- No se registran novedades de relevancia en los servicios habituales de PAMI.
Clima: un martes agradable y con temperaturas en ascenso
Después de varias jornadas con mañanas frías, Santa Fe comenzó este martes con condiciones mucho más estables.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 6 de la mañana la ciudad registraba:
Temperatura: 8,9°C
Sensación térmica: 5,6°C
Humedad: 92%
Viento del noreste: 25 km/h
Visibilidad: 12 kilómetros
Cielo despejado
Durante el resto del día el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia.
La temperatura oscilará entre los 7°C de mínima y los 20°C de máxima, mientras que los vientos rotarán al norte, favoreciendo un progresivo aumento de las temperaturas.
Pronóstico extendido
El tiempo continuará mejorando durante los próximos días.
Miércoles: 11°C / 22°C
Jueves: 15°C / 25°C
Viernes: 17°C / 26°C
Todo indica que la segunda mitad de la semana tendrá tardes templadas y sin precipitaciones.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí.
La mañana sigue siendo fresca y la sensación térmica es inferior a la temperatura real. Lo recomendable es salir con un abrigo liviano que pueda retirarse durante la tarde, cuando el ambiente será mucho más agradable.
Tránsito: varias obras obligan a circular con precaución
La mayor complicación de la mañana pasa por los trabajos que ASSA y el municipio realizan en distintos sectores de la ciudad.
Cortes de tránsito
Se encuentran interrumpidas las siguientes calles:
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent.
Avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo.
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras.
Puente Colgante entre la Rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (de 9 a 16.30).
Acceso a Doctor Zavalla desde Santo Tomé, en la rotonda del Club Colón.
9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert.
9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre.
Reducciones de calzada
También existen restricciones en:
Francia y Bulevar Pellegrini.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
Santiago de Chile entre Mosconi y Moreno.
Urquiza y Bulevar Pellegrini.
25 de Mayo y Bulevar Pellegrini.
Barrio El Pozo.
Desvíos de colectivos
Las líneas 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16 y 18 modifican parcialmente sus recorridos debido a las obras previstas para este martes.
Recomendaciones
Si viajás hacia Santo Tomé, evitá el acceso por Doctor Zavalla y utilizá alternativas como avenida J. J. Paso.
Si ingresás al centro, salí con algunos minutos de anticipación debido a las obras sobre General López, Francia y 9 de Julio.
Si utilizás colectivos, verificá previamente los recorridos modificados.
Cortes de luz
Hasta el momento no se informaron cortes programados de energía eléctrica que afecten a la ciudad de Santa Fe.
De todos modos, si durante la jornada se produce una interrupción imprevista, se recomienda consultar los canales oficiales de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para conocer el estado del servicio y los tiempos estimados de restitución.
Agua
Las obras que ASSA ejecuta en distintos sectores de la ciudad generan buena parte de las restricciones al tránsito.
Las intervenciones sobre Francia, General López, Domingo Silva, 9 de Julio, Urquiza y otros puntos forman parte de trabajos de mantenimiento y reparación de la red.
Si debés circular por esas zonas, planificá un recorrido alternativo para evitar demoras.
ANSES
Quienes perciben jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE, Prestación por Desempleo u otros beneficios nacionales pueden consultar el estado de sus pagos ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Antes de acercarte a una sucursal o cajero, verificá si tu prestación ya fue acreditada para evitar traslados innecesarios.
PAMI
Hasta el momento no se registran novedades relevantes sobre prestaciones, medicamentos o campañas especiales para los afiliados de PAMI.
Quienes tengan turnos médicos o trámites programados pueden realizarlos normalmente y consultar cualquier actualización mediante los canales oficiales del organismo.
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La mejora en las condiciones meteorológicas favorecerá la circulación durante toda la jornada, aunque las obras en la vía pública seguirán siendo el principal factor de demoras.
Además, continúan las tareas anunciadas por Vialidad sobre el viejo Puente Carretero y los controles de peso en rutas provinciales, por lo que quienes deban desplazarse entre Santa Fe y Santo Tomé o utilizar corredores provinciales deberán conducir con especial precaución.