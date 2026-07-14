Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito normalizado
Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor sobre la Autopista Rosario - Santa Fe.
Reducción de calzada en Autopista Rosario - Santa Fe
Hay reducción de calzada entre el KM 34 al KM 36, altura de Timbúes y sentido a Santa Fe. Solicitan circular con precaución.
En la ciudad de Rosario
En Lamadrid entre Corrientes y Entre Ríos está interrumpida la circulación vehicular por obras. La circulación por Lamadrid está reducida entre las calles Corrientes y Paraguay.
Arreglo puente RN 1V09 : Carcarañá - Correa
Vialidad Nacional recuerda que se mantiene el cierre total de paso en el puente de la ex RN 9 entre Carcarañá y Correa, con alternativa de circulación por Autopista RN 9. Colaboran en el control del cierre del puente la municipalidad de Carcarañá y Gendarmería Nacional.
En Autopista Rosario - Santa Fe
Reducción de calzada en el:
KM 08, altura de Capitán Bermúdez - Sentido a Santa Fe
KM 148 a KM 146, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario
KM 132 a KM 133, altura de Sauce Viejo - Sentido a Santa Fe
KM 26 a KM 29, altura de Timbúes - Sentido a Santa Fe
Rutas y Accesos de la provincia de Santa Fe
Niebla en rutas del norte provincial: recomiendan circular con máxima precaución
Las rutas de la región Norte de Santa Fe presentan este martes escasa visibilidad debido a la presencia de intensos bancos de niebla. Desde los organismos de seguridad vial solicitaron extremar las medidas de precaución y, de ser posible, evitar la circulación hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.
En las regiones Centro y Sur de la provincia, en tanto, las rutas se encuentran con tránsito normal y buena visibilidad.
Ruta Nacional 11: continúan trabajos de mejoras en Puerto General San Martín
Vialidad Nacional supervisa las tareas de mejora que lleva adelante la Municipalidad de Puerto General San Martín sobre la Ruta Nacional 11, entre las calles Presidente Perón y América.
Los trabajos se desarrollan de 8 a 18 horas e incluyen fresado de deformaciones, bacheo profundo, repavimentación completa de la calzada, recalce de banquinas y demarcación horizontal.
Durante la jornada se mantiene una restricción de circulación en la mano hacia Timbúes. Para reducir demoras se dispuso el siguiente esquema:
Mano hacia el sur: habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Mano hacia el norte: desvío por América, Vucetich y Presidente Perón, también habilitado para todo tipo de vehículos.
Además, se recomienda al tránsito liviano con destino a Timbúes utilizar los accesos por América o Córdoba hacia la colectora de la autopista.
En el operativo colaboran el Centro de Protección Civil Municipal, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía y Protección Civil de la Provincia y Gendarmería Nacional.
Puente Carretero Santo Tomé - Santa Fe: nuevo desvío y circulación restringida
Por la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, continúa operativo un desvío en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, para quienes circulan hacia Santo Tomé.
La mano con sentido hacia Santa Fe funciona temporalmente como doble sentido de circulación en un tramo aproximado de 200 metros.
Se solicita a los conductores circular con extrema precaución, prever demoras superiores a las habituales o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Trabajos de pavimentación
Ruta 10-s: Theobald – RN 9 (departamento Constitución).
Ruta 31: Tartagal – Intiyaco (departamento Vera).
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21 (departamento Rosario).
Ruta 91: desvío de tránsito pesado Timbúes (departamento Iriondo).
Ruta 2: San Justo – RP 281 (departamento San Justo).
Avenida Circunvalación Venado Tuerto: RN 8 – RN 33 (departamento General López).
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet (departamento General López).
Ruta 7-s: Venado Tuerto – San Francisco (departamento General López).
Trabajos de repavimentación
Ruta 10: RP 70 – Pilar (departamento Las Colonias).
Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill (departamento Rosario).
Ruta 13: RP 66 – San Jorge (departamento San Martín).
Rutas 23 y 39: límite con Córdoba – Arrufó (departamento San Cristóbal).
Ruta 1: Alejandra – puente sobre arroyo El Gusano (departamento San Javier).
Ruta 5: RP 2 – Recreo (departamento La Capital).
Ruta 6: Gessler – Loma Alta (departamento San Jerónimo).
Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP01 (departamento San Lorenzo).
Obras en rotondas
Continúan intervenciones en:
RN 8, RN 33, calle Espora y Rotonda El Hinojo, en la Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 14 / RP 96 – Miguel Torres – RP 93.
RP 70 – Esperanza – RP 6 Este.
RP 70 – Esperanza – RP 6 Oeste.
Avenida Newbery – Rosario – Aeropuerto.
RP 13 – Carlos Pellegrini – RP 66.
RP 39 / RN 34 – Arrufó.
RP 5 / RP 2 – departamento La Capital.
Trabajos en puentes
Ruta 98-s: puente sobre arroyo El Rey y aliviadores (Moussy – La Sarita), junto con accesos (departamento General Obligado).
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda: pavimentación de puente y rotondas.
Ruta 4: ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal.
Ruta 39: puentes sobre el río Salado y recomposición de taludes (departamento San Justo).
Nuevo puente carretero RN 11: Santa Fe – Santo Tomé.
Ruta 32: puente sobre arroyo Pindó y puentes Quencho y Caree (departamento General Obligado).
Cortes por intervenciones en la vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (Obras de Assa)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.30 hs)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (14.00 - 15.00 hs) Obras de ASSA
9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (15.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona Afectada: 9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (14.00 -15.00 hs)
Líneas 1 – 15 - 18 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert – 9 de Julio a recorrido habitual.
Línea 5 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert a recorrido habitual.
Zona Afectada: 9 de Julio entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (15.00 - 16.00 hs)
Línea 2 (Ida): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.
Líneas 1 - 4 y 5 (Vuelta): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza – 9 de Julio a recorrido.
Líneas 10 - 11 y 14 (Vuelta): De recorrido habitual por calle 4 de Enero - Mendoza a recorrido.