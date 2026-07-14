Pronóstico

Martes con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe inició la jornada con una temperatura de 8,9°C, cielo despejado y elevada humedad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes estable, sin lluvias y con un progresivo ascenso de las temperaturas que continuará durante la segunda mitad de la semana.