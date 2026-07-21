Cultura

Esperanza se suma a "Arte en Pelotas" con una obra que une deporte, historia e identidad

La Municipalidad de Esperanza y la Asociación Civil de Artistas Plásticos de Esperanza participan del programa interprovincial "Arte en Pelotas", una iniciativa del Ente Cultural Santafesino que propone unir arte y deporte a través de la intervención artística de pelotas de fútbol que representan la identidad de cada localidad.