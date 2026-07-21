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Esperanza se suma a "Arte en Pelotas" con una obra que une deporte, historia e identidad

La Municipalidad de Esperanza y la Asociación Civil de Artistas Plásticos de Esperanza participan del programa interprovincial "Arte en Pelotas", una iniciativa del Ente Cultural Santafesino que propone unir arte y deporte a través de la intervención artística de pelotas de fútbol que representan la identidad de cada localidad.

Una pelota intervenida por artistas locales llevará la identidad de Esperanza por la provinciaUna pelota intervenida por artistas locales llevará la identidad de Esperanza por la provincia
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La ciudad de Esperanza formará parte de la muestra itinerante "Arte en Pelotas", un programa impulsado por el Ente Cultural Santafesino que busca poner en valor la historia deportiva de las localidades a través del arte.

Una pelota intervenida por artistas locales llevará la identidad de Esperanza por la provinciaUna pelota intervenida por artistas locales llevará la identidad de Esperanza por la provincia

La iniciativa cuenta con la participación de la Municipalidad de Esperanza, mediante la Secretaría de Cultura y Educación, y de la Asociación Civil de Artistas Plásticos de Esperanza.

Proyecto

La propuesta consiste en la intervención artística de una pelota de fútbol, convertida en una pieza única que refleja la identidad de cada comunidad y que luego integrará una exposición itinerante por distintos puntos de la provincia.

En representación de Esperanza, la obra fue realizada de manera colectiva por los artistas Valeria Martínez Alza, Raúl Delmar Cerutti, Alicia Furquin, Susana Giordanino, María Isabel Berutto, Danilo Grasso e Inés Barlasina, quienes plasmaron sobre la pelota diversos elementos que identifican a la ciudad, combinando arte, historia y tradición deportiva.

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La secretaria de Cultura y Educación, Gisela Beresvil, destacó que la iniciativa "permite poner en valor la rica e ineludible impronta deportiva de nuestra región" y remarcó que Esperanza "no solo es cuna de colonias y de una importante actividad cultural, sino también un semillero de pasión futbolística, reflejada en la historia de sus clubes y de los deportistas que llevaron el nombre de la ciudad a distintos escenarios".

Intervención artística

La funcionaria explicó que la intervención artística busca establecer un puente entre la memoria de los mundiales de fútbol, las emociones que despierta este deporte y el orgullo por la historia deportiva local.

"El objetivo fue construir una obra colectiva que represente la identidad artística, la pasión futbolera y el patrimonio histórico de nuestra ciudad, por encima de cualquier mirada individual", expresó Beresvil, al tiempo que agradeció el compromiso de los artistas que participaron del proyecto.

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Con esta iniciativa, Esperanza se incorpora a un recorrido cultural que reunirá las creaciones de distintas localidades santafesinas, mostrando cómo el fútbol, además de ser una pasión popular, también puede convertirse en una expresión artística capaz de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de cada comunidad.

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