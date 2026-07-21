Como parte de la programación de las Fiestas Patronales, la localidad de Sarmiento vivió tres jornadas dedicadas al arte, la creatividad y la historia con la realización de distintas muestras abiertas a la comunidad.
Las muestras culturales fueron protagonistas de las Fiestas Patronales de Sarmiento
En el marco de las Fiestas Patronales, la comuna de Sarmiento llevó adelante una serie de muestras que reunieron las producciones de los talleres comunales y una exposición de temática religiosa. Las actividades, desarrolladas entre el 16 y el 18 de julio, convocaron a numerosos vecinos y pusieron en valor el trabajo artístico y el patrimonio cultural de la localidad.
Las actividades se desarrollaron entre el 16 y el 18 de julio, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de recorrer exposiciones que reflejaron el trabajo realizado durante el año en los talleres comunales, además de una propuesta especialmente dedicada al patrimonio religioso de la localidad.
El Centro Cultural Comunal fue el principal escenario de las exposiciones, donde se exhibieron las producciones de los talleres de Plástica para Niños, Dibujo y Pintura para Adultos y Costura. Las muestras permitieron apreciar el talento, la dedicación y el proceso creativo de quienes participan de estas propuestas impulsadas por la comuna.
En forma paralela, el Museo "Familia Gorosito" abrió sus puertas para recibir la Muestra Religiosa, una exposición que invitó a recorrer parte del patrimonio histórico y espiritual de la comunidad, en sintonía con el significado de las celebraciones patronales.
Muestra Religiosa
Desde la Comuna destacaron la respuesta del público y agradecieron el acompañamiento de los vecinos que visitaron las muestras durante las tres jornadas.
Asimismo, hicieron extensivo el reconocimiento a los talleristas y a todos los participantes por el compromiso demostrado, así como a la Parroquia, a Silvana Lucca y Norma Vogt, quienes colaboraron facilitando distintos elementos para la exposición religiosa.
También valoraron el trabajo de quienes participaron en el montaje y la organización de las muestras, contribuyendo a la concreción de espacios que promueven el acceso a la cultura, fortalecen la identidad local y ponen en valor el patrimonio artístico e histórico de Sarmiento.
Las exposiciones formaron parte de una agenda de actividades que, año tras año, acompaña las Fiestas Patronales con propuestas destinadas a fomentar la participación de la comunidad y destacar el trabajo de artistas, instituciones y vecinos comprometidos con la vida cultural de la localidad.
Victoria Fornasero fue coronada como nueva embajadora
La comunidad de Sarmiento vivió una jornada de celebración durante el baile popular realizado este jueves por la noche, ocasión en la que fueron presentadas y coronadas las nuevas representantes de la localidad, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar distintas actividades institucionales y sociales a lo largo de su mandato.
El evento reunió a vecinos, familias e integrantes de las instituciones locales, consolidándose como uno de los momentos más esperados del calendario social de la localidad.
En un clima de alegría y entusiasmo, se llevó adelante la elección que definió a las jóvenes que representarán a Sarmiento en diferentes encuentros y festividades.
Una noche de festejos y reconocimientos
Tras la ceremonia de elección, fue proclamada como Embajadora de Sarmiento Victoria Fornasero, quien representó al Club Deportivo Fútbol Sarmiento (C.D.F.S.).
En tanto, el reconocimiento como Primera Representante recayó en Yazmín Barrios, representante de la Escuela de Educación Secundaria Orientada “Alberto Francezon”.
Por su parte, Ludmila Sirini Hypmeyer, representante de la Escuela Primaria Nº 343 “Domingo Faustino Sarmiento”, fue distinguida como Segunda Representante.
La elección permitió destacar la participación de distintas instituciones educativas y deportivas de la localidad, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y sus organizaciones.