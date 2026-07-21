Departamento Las Colonias

Las muestras culturales fueron protagonistas de las Fiestas Patronales de Sarmiento

En el marco de las Fiestas Patronales, la comuna de Sarmiento llevó adelante una serie de muestras que reunieron las producciones de los talleres comunales y una exposición de temática religiosa. Las actividades, desarrolladas entre el 16 y el 18 de julio, convocaron a numerosos vecinos y pusieron en valor el trabajo artístico y el patrimonio cultural de la localidad.