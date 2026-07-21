La programación organizada por la Municipalidad de San Lorenzo durante las vacaciones de invierno reunió a miles de vecinos y visitantes en distintos espacios culturales y recreativos de la ciudad.
Más de 11 mil personas disfrutaron de las propuestas de vacaciones de invierno en el teatro Aldo Braga
Con funciones de cine, espectáculos infantiles, talleres, actividades recreativas y propuestas culturales gratuitas, la Municipalidad de San Lorenzo desarrolló una intensa agenda durante el receso invernal. El teatro Aldo Braga fue el espacio con mayor convocatoria, al recibir a más de 11 mil espectadores.
El teatro Aldo Braga se convirtió en el principal punto de encuentro, con más de 11 mil personas que asistieron a las diferentes propuestas desarrolladas con entrada libre y gratuita.
Entre las actividades más convocantes se destacó el ciclo "Tarde de Pelis", que presentó funciones gratuitas de las películas Toy Story 5, Hoopers, Súper Mario Galaxy y Las ovejas detectives. Todas las proyecciones registraron una importante concurrencia de público, con salas colmadas.
El escenario del Aldo Braga también recibió al espectáculo infantil Ping Pong Clown, que ofreció dos funciones con una destacada respuesta de las familias.
Actividades culturales y recreativas en toda la ciudad
La agenda de vacaciones se extendió a diferentes barrios y espacios culturales de San Lorenzo. A través del programa Jugarte, se realizaron jornadas recreativas en los barrios Fonavi Oeste y Rivadavia, donde cientos de niñas y niños disfrutaron de juegos, deportes y actividades al aire libre.
En tanto, el Museo de Árboles Históricos fue escenario de propuestas como Descubriendo Tesoros, el Taller Artístico Integral, Macramé para Llevar y un Taller de Luthería, iniciativas pensadas para estimular la creatividad y el aprendizaje durante el receso escolar.
Por su parte, el Museo de Historia Regional desarrolló dos ediciones del taller Paisaje Gráfico, destinado a chicos de entre 7 y 12 años, con actividades orientadas a la expresión artística.
Una agenda gratuita para disfrutar en familia
El auditorio del Complejo Museológico también formó parte de la programación con dos funciones del ciclo Leer para Ver, una propuesta que combinó literatura y cine para el público infantil y familiar.
Además, durante todo el receso invernal, la calesita ubicada en el Parador Turístico funcionó de manera gratuita, convirtiéndose en otra de las alternativas elegidas por las familias.
Con esta programación, San Lorenzo volvió a ofrecer una amplia variedad de actividades culturales, recreativas y artísticas de acceso libre, promoviendo espacios de encuentro y entretenimiento para vecinos de todas las edades durante las vacaciones de invierno.