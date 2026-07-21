San Lorenzo

Más de 11 mil personas disfrutaron de las propuestas de vacaciones de invierno en el teatro Aldo Braga

Con funciones de cine, espectáculos infantiles, talleres, actividades recreativas y propuestas culturales gratuitas, la Municipalidad de San Lorenzo desarrolló una intensa agenda durante el receso invernal. El teatro Aldo Braga fue el espacio con mayor convocatoria, al recibir a más de 11 mil espectadores.