La remodelación integral del Centro de Salud San Fernando, ubicado en Granadero Baigorria, continúa avanzando y ya presenta un 70% de ejecución. La intervención demanda una inversión de $223.428.174,26 y forma parte del programa de mejoras edilicias que se desarrolla en distintos efectores de salud de la provincia.
Avanza la remodelación integral del Centro de Salud San Fernando en Granadero Baigorria
La obra de remodelación integral del Centro de Salud San Fernando, en Granadero Baigorria, registra un avance del 70% y transita su etapa final. La intervención, que supera los 223 millones de pesos de inversión, permitirá modernizar las instalaciones, mejorar la accesibilidad y optimizar las condiciones de atención para pacientes y trabajadores.
Durante una recorrida por el establecimiento, el director provincial de Arquitectura del Ministerio de Salud, Lisandro Vaccaro, explicó que los trabajos se encuentran en la fase final e incluyen revestimientos, pintura, colocación de cielorrasos y una reorganización de los espacios interiores.
Entre las principales mejoras se destaca la incorporación de un baño accesible para el público, la ampliación de aberturas para favorecer la iluminación y la ventilación natural, y la adecuación de distintos sectores para optimizar el funcionamiento del edificio.
Modernización integral del edificio
La obra contempla una renovación completa de la infraestructura del centro de salud. Se realizan trabajos de pintura exterior e interior, reparación de humedades y grietas, reemplazo de pisos e instalaciones sanitarias, eléctricas y de datos.
Además, se instalan nuevas puertas y ventanas que mejoran la accesibilidad a consultorios y espacios adaptados, junto con rejas de seguridad, mobiliario fijo y equipamiento para las áreas de atención.
Los sectores de enfermería, vacunatorio y office contarán con ventilación natural y nueva iluminación, mientras que, una vez finalizada la obra, el edificio dispondrá de conexión a la red provincial de fibra óptica e informatización de sus procesos administrativos y asistenciales.
Mientras se desarrollan las tareas, la atención a la comunidad continúa garantizada. El personal sanitario presta servicios en los centros de salud Lucía Lorenzo y Los Robles, mientras que las áreas de Trabajo Social y Salud Mental funcionan de manera transitoria en la sede de la vecinal contigua al edificio.
Una inversión para fortalecer la atención primaria
Lucas Angulo, uno de los trabajadores que participa de la obra y vecino del barrio, destacó el ritmo de los trabajos y el impacto que tendrá la remodelación para la comunidad.
"Estamos trabajando a buen ritmo y está quedando todo muy bien. Los vecinos siempre preguntan cómo avanza la obra y hay mucha expectativa por su finalización", comentó.
Una vez concluida, la remodelación permitirá ofrecer mejores condiciones de atención para los pacientes y un espacio de trabajo más adecuado para los equipos de salud.
La intervención se suma a otras obras realizadas en los centros de salud San Miguel, Remanso Valerio y Lucía Lorenzo, dentro del plan de fortalecimiento de la infraestructura destinada al primer nivel de atención en Granadero Baigorria.