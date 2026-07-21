Con una inversión de $223 millones

Avanza la remodelación integral del Centro de Salud San Fernando en Granadero Baigorria

La obra de remodelación integral del Centro de Salud San Fernando, en Granadero Baigorria, registra un avance del 70% y transita su etapa final. La intervención, que supera los 223 millones de pesos de inversión, permitirá modernizar las instalaciones, mejorar la accesibilidad y optimizar las condiciones de atención para pacientes y trabajadores.