Educación

Villa Gobernador Gálvez sumará dos nuevos Clubes de Tareas para fortalecer el acompañamiento escolar

Los nuevos espacios funcionarán en los barrios Talleres y La Ribera y se incorporarán a la red municipal de acompañamiento educativo, que actualmente cuenta con siete sedes y asiste a más de 300 niñas y niños. El programa busca reforzar las trayectorias escolares mediante actividades pedagógicas, recreativas y de contención.