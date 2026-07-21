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Villa Gobernador Gálvez sumará dos nuevos Clubes de Tareas para fortalecer el acompañamiento escolar

Los nuevos espacios funcionarán en los barrios Talleres y La Ribera y se incorporarán a la red municipal de acompañamiento educativo, que actualmente cuenta con siete sedes y asiste a más de 300 niñas y niños. El programa busca reforzar las trayectorias escolares mediante actividades pedagógicas, recreativas y de contención.

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La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez anunció la apertura de dos nuevos Clubes de Tareas, una iniciativa destinada a brindar acompañamiento educativo a estudiantes de nivel primario que presentan dificultades en su trayectoria escolar o atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Los nuevos espacios comenzarán a funcionar en la Biblioteca Manuel Belgrano, ubicada en Fornieles 744, en barrio Talleres, y en el Espacio de Capacitación Municipal La Ribera, situado en La Ribera 650.

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Con estas incorporaciones, el programa municipal alcanzará nueve sedes distribuidas en distintos sectores de la ciudad, ampliando su capacidad de atención y acercando el servicio a más familias.

Un acompañamiento que combina aprendizaje y contención

Actualmente, más de 300 niñas y niños participan de los siete Clubes de Tareas que funcionan en distintos barrios de Villa Gobernador Gálvez. Allí concurren dos veces por semana, en contraturno escolar, para realizar las tareas, reforzar contenidos y participar de actividades recreativas y de integración.

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La propuesta combina el apoyo pedagógico con juegos, películas, dinámicas grupales y espacios de reflexión, promoviendo un aprendizaje colaborativo y fortaleciendo las habilidades sociales de los participantes.

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El ingreso de los estudiantes al programa se realiza a partir de un trabajo articulado con las escuelas públicas de la ciudad, que derivan a quienes requieren un acompañamiento adicional para fortalecer sus procesos de aprendizaje.

Además del trabajo con los alumnos, el programa contempla el acompañamiento a las familias y a la red de contención de cada niño, con una mirada comunitaria que busca abordar las distintas situaciones que pueden influir en el desempeño escolar.

Días, horarios e inscripciones

Los nuevos Clubes de Tareas tendrán el siguiente cronograma de funcionamiento:

Biblioteca Manuel Belgrano (Fornieles 744): lunes y miércoles, de 9 a 12. Las consultas e inscripciones pueden realizarse por WhatsApp al 341 617-0210.

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Espacio de Capacitación Municipal La Ribera (La Ribera 650): martes y viernes, de 9 a 12. Las consultas e inscripciones se reciben por WhatsApp al 341 511-8026.

Con la apertura de estos nuevos espacios, el municipio continúa ampliando una propuesta que busca fortalecer las trayectorias educativas desde una perspectiva integral, promoviendo el acceso a herramientas de aprendizaje, el acompañamiento comunitario y la igualdad de oportunidades para las infancias de Villa Gobernador Gálvez.

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