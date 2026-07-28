La recuperación de los históricos Grandes Almacenes Ripamonti continúa sumando avances en el centro de Rafaela. La intervención, considerada una de las obras patrimoniales más importantes que impulsa el municipio, busca devolverle protagonismo a un edificio emblemático que durante años permaneció abandonado y deteriorado.
Avanza la recuperación de los Grandes Almacenes Ripamonti, un ícono del patrimonio de Rafaela
La reconstrucción de los históricos Grandes Almacenes Ripamonti continúa avanzando en Rafaela con trabajos sobre la estructura, la fachada y los espacios exteriores. Durante una recorrida por la obra, el intendente Leonardo Viotti destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y afirmó que el proyecto constituye uno de los principales ejes para la recuperación del patrimonio arquitectónico y la revitalización del Centro Histórico de la ciudad.
Este viernes, el intendente Leonardo Viotti recorrió el predio para supervisar el desarrollo de los trabajos y destacó el ritmo que mantiene la obra, que ya presenta importantes progresos tanto en la consolidación estructural como en la reconstrucción de su tradicional fachada.
"La obra viene a muy buen ritmo. Ya tenemos avances muy importantes en la estructura y en toda la reconstrucción de la fachada", señaló el mandatario durante la visita.
Una obra para recuperar un edificio emblemático
Los Grandes Almacenes Ripamonti forman parte de la historia comercial y urbana de Rafaela. Durante décadas fueron un punto de referencia para la actividad económica de la ciudad, aunque con el paso del tiempo el inmueble quedó en estado de abandono, convirtiéndose en una de las principales deudas pendientes en materia de preservación patrimonial.
En ese sentido, Viotti destacó el valor simbólico de la intervención.
"Por muchos años este lugar estuvo abandonado, en ruinas. Era un espacio que dolía ver en el centro. Hoy estamos haciendo un trabajo a conciencia para ponerlo en valor", expresó.
La restauración contempla la recuperación de la estructura original del edificio, respetando su identidad arquitectónica, al tiempo que permitirá generar nuevos espacios para actividades futuras vinculadas al desarrollo del centro urbano.
Nuevos avances en el exterior y mejoras para la circulación
En la actualidad, las tareas se concentran en la ejecución de nuevos contrapisos y en la construcción de veredas que acompañarán la renovación integral del entorno.
Según explicó el intendente, las nuevas aceras seguirán el diseño implementado en otras cuadras del centro rafaelino, con el objetivo de unificar la imagen urbana y mejorar la accesibilidad para peatones.
Además, anunció que en los próximos días volverán a habilitarse los espacios de estacionamiento sobre calle Belgrano, una medida esperada por comerciantes, vecinos y quienes transitan habitualmente por la zona.
"Hacía años que los autos no podían estacionar en esa cuadra", remarcó Viotti al referirse a la recuperación de ese sector de la vía pública.
El desafío de revitalizar el Centro Histórico
Con los trabajos estructurales prácticamente asegurados, la próxima etapa estará enfocada en la recuperación de los espacios interiores del edificio, una instancia clave para avanzar hacia su puesta en funcionamiento.
"Primero aseguramos la estructura y ahora vamos por etapas con el interior", explicó el jefe municipal.
Desde el municipio sostienen que la recuperación de los Grandes Almacenes Ripamonti constituye mucho más que una obra edilicia. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de revitalización del Centro Histórico, orientada a preservar el patrimonio arquitectónico, mejorar el espacio público y generar nuevas oportunidades para el desarrollo cultural, comercial y turístico de Rafaela.
"Paso a pasito seguimos haciendo las cosas como corresponde. Esta obra es el inicio de un Centro Histórico más vivo, más lindo y para que lo disfruten las familias rafaelinas. Los Grandes Almacenes Ripamonti vuelven a ponerse de pie", concluyó Viotti.