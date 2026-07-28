Centro Histórico

Avanza la recuperación de los Grandes Almacenes Ripamonti, un ícono del patrimonio de Rafaela

La reconstrucción de los históricos Grandes Almacenes Ripamonti continúa avanzando en Rafaela con trabajos sobre la estructura, la fachada y los espacios exteriores. Durante una recorrida por la obra, el intendente Leonardo Viotti destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y afirmó que el proyecto constituye uno de los principales ejes para la recuperación del patrimonio arquitectónico y la revitalización del Centro Histórico de la ciudad.