Las rutas y accesos de las regiones sur, centro y norte de la provincia de Santa Fe presentan este martes bancos de niebla y neblinas que reducen notablemente la visibilidad.
Niebla o neblina: cuál es la diferencia y por qué aparece con tanta frecuencia en Santa Fe
Entre abril y septiembre, la humedad y las condiciones atmosféricas favorecen la aparición de niebla y neblina en Santa Fe. Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, existe una diferencia clave entre ambos fenómenos: la visibilidad.
En algunos sectores, la visibilidad es prácticamente nula, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución al circular. Si es posible, se aconseja postergar los viajes hasta que las condiciones mejoren y los bancos de niebla comiencen a disiparse.
Por qué ocurre este fenómeno
Durante buena parte del otoño y el invierno, los santafesinos incorporan una escena que se repite especialmente en las primeras horas del día: calles envueltas en una capa blanca, árboles que aparecen difusos a pocos metros y rutas en las que el horizonte parece desaparecer. La primera reacción suele ser la misma: "Hay niebla".
Sin embargo, no siempre se trata de niebla. En algunos casos, el fenómeno que se observa es neblina, una condición similar pero con una diferencia fundamental que puede medirse en metros: la visibilidad horizontal.
La distinción no es solamente una cuestión de vocabulario. Saber qué ocurre en el ambiente ayuda a comprender por qué algunos días la circulación se vuelve especialmente riesgosa, por qué en determinadas mañanas la visibilidad cae de manera abrupta y qué condiciones favorecen que ese paisaje gris permanezca durante horas o se disipe rápidamente.
En Santa Fe, donde los meses más fríos del año suelen combinar temperaturas bajas, humedad elevada y períodos de viento débil, estas condiciones pueden darse con frecuencia. Por eso, cada vez que aparece una mañana con el paisaje cubierto por una capa blanca, conviene mirar más allá de la postal y entender qué está pasando en la atmósfera.
Cuándo es niebla y cuándo es neblina
La niebla es un hidrometeoro formado por pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire. Para que se considere niebla, esas diminutas gotas deben reducir la visibilidad horizontal en superficie a menos de 1.000 metros.
La neblina, en cambio, tiene características de formación, permanencia y disolución muy parecidas. También está relacionada con la presencia de humedad en el aire y con pequeñas gotas de agua suspendidas. La diferencia esencial está en la visibilidad: cuando se pueden observar objetos situados a más de un kilómetro, se habla de neblina.
En otras palabras, la frontera entre ambos fenómenos no está determinada por el color del cielo, la temperatura o la intensidad de la humedad, sino por la distancia a la que puede distinguirse con claridad el entorno.
Esto permite entender una situación muy común. Una mañana puede comenzar con una capa blanca que dificulta ligeramente la visión de edificios y árboles lejanos. Si la visibilidad se mantiene por encima de los 1.000 metros, técnicamente se trata de neblina. Pero si las condiciones empeoran y la distancia de observación cae por debajo de ese límite, el fenómeno pasa a clasificarse como niebla.
La diferencia puede parecer pequeña, pero desde el punto de vista de la seguridad vial es importante. Una reducción significativa de la visibilidad modifica la forma en que deben circular automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.
Por eso, cuando el Servicio Meteorológico Nacional informa presencia de niebla, el dato más importante para quienes deben salir de casa no es solamente que el paisaje esté cubierto de blanco. Lo fundamental es saber cuánto se redujo la visibilidad y cómo puede evolucionar durante las próximas horas.
La aparición de estos fenómenos es especialmente frecuente entre abril y septiembre, cuando las condiciones ambientales pueden favorecer la condensación de la humedad cerca de la superficie. En esos meses, las mañanas suelen presentar temperaturas más bajas y, en determinadas situaciones, una atmósfera cercana al punto de saturación.
Para que se forme niebla deben coincidir, en general, tres ingredientes: humedad relativa muy elevada, vientos suaves y presencia de núcleos de condensación.
La humedad es el primer elemento. La niebla está compuesta por agua líquida en diminutas gotas, por lo que el aire debe contener una gran cantidad de vapor de agua. La humedad relativa suele encontrarse muy cerca del 100%, es decir, en una situación en la que el aire está prácticamente saturado.
El segundo factor es el viento. Los vientos débiles favorecen la mezcla del aire cerca de la superficie y pueden contribuir a aumentar el espesor de la niebla. En cambio, cuando el viento se vuelve fuerte, la turbulencia puede ayudar a disiparla.
Esto ocurre porque el movimiento del aire mezcla las condiciones de la superficie con las de capas superiores de la atmósfera. Si el aire que llega es más cálido o más seco, aumenta la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío y se dificulta la permanencia de las gotas de agua suspendidas.
El tercer elemento son los llamados núcleos de condensación. Se trata de partículas microscópicas suspendidas en la atmósfera sobre las que puede condensarse la humedad. El humo y las partículas de sal se encuentran entre los ejemplos más comunes.
La presencia de estas partículas ayuda a explicar por qué determinadas zonas pueden registrar nieblas más persistentes. En lugares donde existe una mayor concentración de partículas en suspensión, como puede ocurrir en áreas industriales, las condiciones para la condensación pueden verse favorecidas.
Por qué algunas mañanas la niebla dura horas y otras desaparece rápidamente
Una de las preguntas más frecuentes después de una mañana con niebla es por qué el fenómeno no se comporta siempre de la misma manera. Hay días en los que la visibilidad mejora rápidamente después de la salida del sol y otros en los que la capa de humedad permanece durante buena parte de la mañana.
La respuesta está en la combinación de factores atmosféricos.
La niebla necesita humedad y estabilidad para mantenerse. Cuando el aire permanece cercano a la saturación y los vientos son débiles, las condiciones pueden sostener el fenómeno durante varias horas.
Con el paso del tiempo, el calentamiento producido por el sol puede modificar la temperatura del aire cercano a la superficie. Al cambiar las condiciones de humedad y temperatura, las pequeñas gotas de agua pueden evaporarse y la visibilidad comienza a mejorar.
Pero si el cielo permanece cubierto, la radiación solar es débil o las condiciones de humedad continúan siendo muy elevadas, la disipación puede ser más lenta.
Por eso, la presencia de niebla no debe interpretarse como un fenómeno estático. Puede espesarse, reducirse o desaparecer a medida que cambian las condiciones atmosféricas.
La diferencia entre niebla y neblina también permite comprender por qué los pronósticos pueden advertir sobre una situación de visibilidad reducida sin que necesariamente se mantenga durante toda la jornada. Una mañana puede comenzar con condiciones de niebla y evolucionar hacia una situación de neblina a medida que aumenta la visibilidad.
Para quienes circulan por Santa Fe y sus alrededores, esta evolución es especialmente importante. En calles urbanas, la presencia de edificios, árboles y luminarias puede ayudar a mantener algunas referencias visuales. En cambio, en rutas y caminos abiertos, una reducción de la visibilidad puede dificultar la identificación de vehículos que circulan adelante, curvas, cruces y obstáculos.
Por eso, ante la presencia de niebla, la recomendación es adaptar la conducción a las condiciones reales del camino: reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, evitar maniobras bruscas y utilizar correctamente las luces del vehículo. También es importante recordar que encender las luces altas puede resultar contraproducente, porque su reflejo en las gotas de agua suspendidas puede dificultar todavía más la visión.
La niebla y la neblina forman parte de los fenómenos meteorológicos habituales que pueden aparecer durante los meses más fríos y húmedos del año. La próxima vez que una mañana santafesina aparezca cubierta por ese característico paisaje blanco, la diferencia podrá reconocerse con un criterio sencillo: si la visibilidad horizontal es menor a 1.000 metros, es niebla; si supera esa distancia, es neblina.