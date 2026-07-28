Clima

Niebla o neblina: cuál es la diferencia y por qué aparece con tanta frecuencia en Santa Fe

Entre abril y septiembre, la humedad y las condiciones atmosféricas favorecen la aparición de niebla y neblina en Santa Fe. Aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, existe una diferencia clave entre ambos fenómenos: la visibilidad.