Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Estado de rutas y accesos de la Provincia
RN A012: corte total y desvíos por obras
Continúa el corte total en la intersección de la RN A012 con la RN 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Se establecieron los siguientes desvíos:
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 pueden acceder por el camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos.
Los vecinos del barrio ubicado al sur de la A012 tienen ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la A012, también exclusivamente para vehículos livianos.
El tránsito pesado que se dirige al Parque Industrial de Roldán podrá acceder únicamente por la A012 y la RN 1V 09.
Está prohibida la circulación de camiones por la A012 entre la RN 1V 09 y la RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Los vehículos livianos pueden circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Se solicita respetar las indicaciones y la señalización dispuesta en la zona.
RN 11: desvío en el Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé
En el marco de las obras para la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se encuentra operativo un desvío para la mano que circula hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
En este sector, la mano que habitualmente circula hacia Santa Fe funciona como doble sentido durante un tramo de aproximadamente 200 metros.
Ante esta modificación, se recomienda circular con máxima precaución, respetar la señalización y prever demoras superiores a las habituales.
Como alternativa, quienes deban trasladarse entre Santa Fe y Santo Tomé pueden evaluar utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe, de acuerdo con su punto de partida y destino.
Obras y trabajos en rutas provinciales
La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene informados distintos sectores donde se desarrollan obras de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y trabajos en puentes.
Entre los principales puntos se encuentran:
Trabajos de pavimentación:
Ruta 10-s, entre Theobald y RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31, entre Tartagal e Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena, entre RN 9 y RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91, desvío de tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2, entre San Justo y RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto, entre RN 8 y RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1, entre Miguel Torres y Chovet, departamento General López.
Ruta 7-s, entre Venado Tuerto y San Francisco, departamento General López.
Trabajos de repavimentación:
Ruta 10, entre RP 70 y Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21, entre RN 9 y acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13, entre RP 66 y San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39, desde el límite con Córdoba hasta Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1, entre Alejandra y el puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5, entre RP 2 y Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6, entre Gessler y Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-s, entre Bernardo de Irigoyen y la Autopista AP-01, departamento San Lorenzo.
Obras en rotondas
También se realizan trabajos en distintos cruces y rotondas de la provincia:
RN 8, RN 33, calle Espora y rotonda El Hinojo, en la Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 14 y RP 96, en Miguel Torres, departamento General López.
RP 70 y RP 6 Este, en Esperanza, departamento Las Colonias.
RP 70 y RP 6 Oeste, en Esperanza, departamento Las Colonias.
Avenida Newbery, en el acceso al Aeropuerto de Rosario.
RP 13 y RP 66, en Carlos Pellegrini.
RP 39 y RN 34, en Arrufó.
RP 5 y RP 2, en el departamento La Capital.
Puentes y accesos en obra
Entre las intervenciones que continúan en distintos puntos de la provincia se encuentran:
Ruta 98-s, puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, entre Moussy y La Sarita, departamento General Obligado.
Tercera Vía Reconquista-Avellaneda, con trabajos de pavimentación de puentes y rotondas.
Ruta 4, con ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal.
Ruta 39, con trabajos en puentes sobre el río Salado y recomposición de taludes, departamento San Justo.
Nuevo puente carretero sobre la RN 11, entre Santa Fe y Santo Tomé.
Ruta 32, puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Ruta 32, puentes Quencho y Caree, entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Precaución por niebla
Visibilidad notablemente reducida por presencia de bancos de niebla y neblina en todo el territorio Provincial. De ser posible, se recomienda postergar viajes. Circular con extrema precaución en rutas y autopistas.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Mariano Comas entre P.Vittori y Av. Aristobulo del Valle (14.00 - 15.30 hs) Obras de Assa.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.