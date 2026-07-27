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SEOM en Santa Fe: qué hacer si la app marca "box inexistente" y cómo evitar multas

Demarcaciones borrosas y fallas puntuales en la plataforma generan dudas en los conductores. Qué aconsejan desde Atención Ciudadana y cómo gestionar los reclamos ante el Tribunal de Faltas.

A casi un cuatrimestre de su implementación la práctica cotidiana expuso situaciones "confusas" entre los santafesinos. Foto: Manuel FabatíaA casi un cuatrimestre de su implementación la práctica cotidiana expuso situaciones "confusas" entre los santafesinos. Foto: Manuel Fabatía
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El próximo 6 de agosto se cumplirán cuatro meses de la entrada en vigencia del renovado Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) en la ciudad de Santa Fe. Tras un período de adaptación, persisten inconvenientes puntuales al intentar abonar en ciertas dársenas.

Desde el municipio explicaron los motivos detrás de estas fallas y brindaron recomendaciones clave para que los conductores eviten sanciones e inicien descargos ante el Tribunal de Faltas.

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Ajustes en el sistema tras cuatro meses de servicio

A casi un cuatrimestre de su implementación, la actualización digital del SEOM busca ordenar el flujo vehicular en el microcentro de Santa Fe. Si bien la utilización de la aplicación móvil se consolidó entre los automovilistas, la práctica cotidiana expuso situaciones operativas particulares, especialmente vinculadas a dársenas que el sistema reconoce como no disponibles o inexistentes.

Demarcación borrosa SEOM / Box inexistente."El box ingresado no existe", una de las notificaciones que causa confusión en los santafesinos, que están ingresando los dígitos que ven en la dársena pintada sobre el asfalto.

Uno de los contratiempos más comunes ocurre cuando el usuario ingresa el número de box y la plataforma arroja el aviso "el box ingresado no existe".

Ante esta eventualidad, la recomendación oficial del área de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe es buscar una dársena activa cercana para realizar el pago y evitar multas por parte de los inspectores de tránsito.

Aunque reubicar el vehículo representa un desafío en horarios de alta demanda en el centro, desde el municipio remarcan que la prioridad es prevenir actas por falta de registro.

Por su parte, desde la Dirección de Comunicación Pública y Relaciones Institucionales del municipio explicaron la causa de estos inconvenientes:

  • Falta de demarcación o pintura: ciertas dársenas presentan desgaste en la pintura. Al no ser legibles, se dan de baja temporalmente. La empresa concesionaria aplica los retoques correspondientes dentro de la garantía del trabajo, representando casos menores que no superan el 1% del total.
  • Readecuación de la numeración: se detectaron casos puntuales donde el número asignado originalmente requería ajustes en el sistema. Dichas dársenas permanecen relevadas y se corrigen progresivamente.
Demarcación borrosa SEOM / Box inexistente.Una de las dársenas "inexistentes" pintadas sobre Primera Junta al 3100: en este caso, no tiene que ver con el estado de la pintura, sino que la numeración es errónea.

Pasos para realizar un descargo en caso de sanción

En los casos donde un conductor reciba una multa por estacionar en una dársena borrosa o que figuraba como inexistente en la aplicación, se aconseja seguir estos pasos administrativos:

  • Conservar el número de reclamo: si el fallo fue notificado previamente al servicio de Atención Ciudadana, ese número de trámite permite fundamentar el pedido de eximición de la multa ante el Tribunal de Faltas.
  • Aportar material fotográfico: tomar una fotografía clara de la dársena despintada o de la señalización al momento del estacionamiento funciona como prueba respaldatoria durante el trámite de descargo.
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A cuatro meses del lanzamiento del nuevo SEOM, el mantenimiento y la actualización constante de las dársenas resultan fundamentales para consolidar un sistema ágil. Mientras se completan los retoques de pintura y corrección de numeración, los canales de Atención Ciudadana y el registro preventivo por parte de los conductores son las herramientas principales para garantizar un ordenamiento vial equitativo y sin sobresaltos.

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